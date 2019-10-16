كرة قدم
الأربعاء 16 أكتوبر 2019 09:09

بتعليمات أمنية.. تأجيل مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

رسميًا.. تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك
أرشيفية
قرر الاتحاد المصري لكره القدم، الثلاثاء، تأجيل مباراة الأهلي والزمالك والتي كان من المقرر إقامتها يوم السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز، إلى وقت لاحق.
تأجيل مباراة القمة
  • الاتحاد المصري ذكر في بيان رسمي، أنه تلقى تعليمات أمنية بتأجيل المباراة، على أن يتم تحديد موعد جديد لها في وقت لاحق.
  • الأهلي يحتل المركز الأول في صدارة ترتيب الدوري برصيد تسع نقاط، فيما يحتل الزمالك المركز الرابع برصيد سبع نقاط.
  • الاتحاد قال في تغريدة لاحقة على تويتر: قررت إدارة المسابقات تأجيل مباراة المقاولون مع أسوان المحدد لها يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة الرابعة، ويحدد موعدها الجديد خلال 48 ساعة.
  • الاتحاد: تقديم مباراة الزمالك مع المقاولون ضمن الجولة الخامسة لتقام 8 مساء السبت المقبل بستاد السلام. 
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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الزمالك
اتحاد الكرة المصري
الدوري المصري الممتاز لكرة القدم

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