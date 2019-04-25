بايدن يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية وترمب يصفه بـ "البليد"

جو بايدن نائب الرئيس الأميريكي السابق الجزيرة - أرشيف

دشن جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق، حملته للوصول إلى البيت الأبيض، الخميس، باعتباره المنافس الأوفر حظا للفوز بترشيح الديمقراطيين في الانتخابات التمهيدية.

التفاصيل: بايدن أعلن عن محاولته الرئاسية الثالثة في مسيرته السياسية في تسجيل مصور على يوتيوب وغيره من وسائل التواصل الاجتماعي على الإنترنت.

بايدن قال في التسجيل المصور "نخوض معركة في سبيل روح هذه الأمة". ودعا الناخبين لمنع الرئيس الجمهوري دونالد ترمب من الفوز بولاية ثانية.

بايدن قال في تغريدة عبر تويتر، إن "القيم الأساسية لهذه الأمة، ومكانتنا في العالم، وديمقراطيتنا ذاتها، وكل ما جعل "أمريكا"على المحك.. لهذا أعلن اليوم قراري بالترشح لرئاسة الولايات المتحدة".

الأربعاء الماضي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه "سينافس بشكل رئيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2020، كلا من السناتور بيرني ساندرز، ونائب الرئيس السابق جو بايدن".

من المتوقع أن يظهر للمرة الأولى كمرشح يوم الإثنين في مؤتمر في بيتسبرغ يضم نقابيين، وهم قاعدة ناخبين رئيسية. The core values of this nation… our standing in the world… our very democracy...everything that has made America -- America --is at stake. That’s why today I’m announcing my candidacy for President of the United States. #Joe2020 https://t.co/jzaQbyTEz3 — Joe Biden (@JoeBiden) April 25, 2019 جعل بادين، وهو شخصية معتدلة، شعبيته في أوساط ناخبي الطبقة العاملة التي تخلت عن الديمقراطيين في اقتراع 2016 جزءا رئيسيا من هويته السياسية.

ظل بايدن (76 عاما) في صراع على مدى أشهر لحسم مسألة ترشحه الذي يواجه تساؤلات عديدة منها تقدمه في العمر وكونه شخصية وسطية أكثر مما ينبغي بالنسبة لحزب يتطلع لوجوه جديدة ويحصل على دعم متزايد من جناحه الليبرالي الأعلى صوتا.

لكن بايدن بدأ حملته متصدرا استطلاعات الرأي لمجموعة تضم إجمالا 20 متنافسا يسعون لتحدي ترمب، المرشح المرجح للحزب الجمهوري، في نوفمبر تشرين الثاني 2020.

أظهر استطلاع"ريلكليربوليتكس" حصول بايدن على نسبة 29,3% يليه السناتور المستقل بيرني ساندرز بنسبة 23%.

منتقدون يقولون إن موقفه في استطلاعات الرأي يعود إلى حد بعيد إلى اسمه المعروف كعضو بمجلس الشيوخ عن ولاية ديلاوير وعمله العام على مدار 40 عاما منها ثماني سنوات نائبا للرئيس باراك أوباما. ترمب يعلق في أول تعليق على إعلان نائب الرئيس الأمريكي الأسبق جو بايدن دخوله سباق ترشيح الحزب الديمقراطي له لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في "تغريدة" على "تويتر" إنه يرحب بجو البليد كما وصفه في "التغريدة" ويأمل أن يكون لديه الذكاء الذي طالما كان موضع شك لشن حملة انتخابية تمهيدية ناجحة.

أضاف ترمب أن الانتخابات التمهيدية ستكون قذرة وسيتعامل بايدن مع أشخاص لديهم أفكار مريضة جدا ومختلة، ولكن إذا نجح بايدن بتخطيهم فسوف يراه عند بوابة الانطلاق كما قال ترمب. Welcome to the race Sleepy Joe. I only hope you have the intelligence, long in doubt, to wage a successful primary campaign. It will be nasty - you will be dealing with people who truly have some very sick & demented ideas. But if you make it, I will see you at the Starting Gate! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 25, 2019 تقبيل السيدات مع تزايد التكهنات بشأن ترشحه، واجه بايدن تساؤلات جديدة بشأن ميله القديم للمس وتقبيل سيدات لا يعرفهن في الفعاليات السياسية، مع حديث عدة نساء عن أنه جعلهن يشعرن بعدم الارتياح.

واجه بايدن صعوبة في الرد على هذه المخاوف، ومزح في بعض الأوقات من سلوكه. لكنه في النهاية اعتذر وقال إنه يدرك أن معايير السلوك الشخصي تطورت بعد ظهور حركة (MeToo).

سرعان ما استغل ترمب وحلفاؤه هذه الضجة محاولين إضعاف منافسه الرئيسي المحتمل قبل حتى أن يدخل بايدن السباق.

لكن بايدن كان مصمما على المضي قدما رغم ذلك. فقد دفع بأن خلفيته وخبرته ومسيرته تجعله أفضل من ينافس ترمب العام المقبل.

بسبب زلات لسانه المعروف بها فشل بايدن في استقطاب الناخبين في حملتيه السابقتين عامي 1988 و2008.

في خطاب أمام أعضاء نقابات في أبريل نيسان، وصف بايدن ترمب بأنه "مأساة من فصلين".

بايدن قال "هذا البلد لا يمكن أن يتحمل مزيدا من السنوات لرئيس يبحث عن تسوية حسابات شخصية". جو بايدن (يمين) والرئيس الأمريكي السابق أوباما أثناء مراسم في البيت الأبيض (رويترز) خلفيات: في يوليو/تموز 2020، ستجرى الانتخابات التمهيدية للديمقراطيين التي ستقرر رسميا مرشح الحزب للاقتراع.

عمل بايدن (76 عاما) نائبا لأوباما في الفترة من عام 2009 إلى 2017.

من المقرر أن تجرى انتخابات الرئاسة الأمريكية القادمة في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.