انتخابات الرئاسة الأمريكية
الأربعاء 12 أغسطس 2020 00:29

بايدن يختار كامالا هاريس نائبة له في الانتخابات الرئاسية

جو بايدن المرشح الديمقراطي بانتخابات الرئاسة الأمريكية أعلن اختيار السناتور كامالا هاريس لتخوض الانتخابات معه على منصب نائب الرئيس
رويترز - أرشيف
أعلن جو بايدن المرشح الديمقراطي بانتخابات الرئاسة الأمريكية، الثلاثاء، اختيار السناتور كامالا هاريس لتخوض الانتخابات معه على منصب نائب الرئيس.

وبذلك تصبح هاريس (55 عاما) أول امرأة سوداء تخوض الانتخابات على منصب رئاسي كبير في تاريخ الولايات المتحدة، فيما يمنح بايدن شريكا في وضع جيد يتيح له مواصلة الهجوم على الرئيس الجمهوري دونالد ترمب.

وقال بايدن على تويتر "يشرفني كثيرا أن أعلن اختيار كامالا هاريس" لخوض الانتخابات على منصب نائب الرئيس.

فيما قالت كامالا هاريس إن بايدن قادر على "توحيد" الأمريكيين.

وفي ظل اضطرابات اجتماعية تشهدها البلاد منذ شهور، بسبب الظلم العنصري ووحشية الشرطة ضد الأمريكيين السود، واجه بايدن ضغوطا متنامية لاختيار امرأة غير بيضاء لخوض الانتخابات نائبة له.

وهي أيضا أول أمريكية آسيوية تخوض الانتخابات على منصب رئاسي.

وكانت هاريس، عضو مجلس الشيوخ عن كاليفورنيا، قد سعت للترشح بانتخابات الرئاسة قبل أن تتخلى عن محاولتها وتؤيد بايدن.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز

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