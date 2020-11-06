الانتخابات الأمريكية
الجمعة 6 نوفمبر 2020 18:40

بايدن يتقدم على ترمب في بنسلفانيا وجورجيا

تقدم المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن على المرشح الجمهوري الرئيس دونالد ترمب في ولايتي بنسلفانيا وجورجيا بعد تجاوزه في عدد الأصوات مع تقدم عمليات الفرز.

وقال مراسل الجزيرة إن بايدن يتقدم على ترمب في ولاية بنسلفانيا بفارق 5587 صوتا مع فرز 99 في المئة من الأصوات.

وقالت قناة "فوكس نيوز" إن قاضيا فيدراليا رفض دعوى طارئة من جانب حملة ترمب تطالب بوقف عد الأصوات في فيلادلفيا.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن بايدن يتقدم على ترمب في ولاية جورجيا بأكثر من 1097 صوتا حتى الآن.

وقالت قناة "سي إن إن" إن هيئة الطيران المدني الأمريكية قيدت حركة الطيران فوق مقر إقامة جو بايدن ومقر حملته بولاية ديلاوير، فيما ذكرت "فوكس نيوز" إنه سيتم توفير حماية أمنية إضافية لبايدن بداية من اليوم مع تزايد المؤشرات على فوزه.

أكد فريق حملة دونالد ترمب الجمعة أن الانتخابات الرئاسية "لم تنته بعد"، وقال مات مورغان أحد المسؤولين في فريق دونالد ترمب، في بيان "هذه الانتخابات لم تنته بعد. التقديرات الخاطئة التي تعلن فوز جو بايدن تستند إلى نتائج بعيدة عن أن تكون نهائية في أربع ولايات".

وأشار البيان إلى أنه "بمجرد الوصول إلى نتائج نهائية سيكون الرئيس ترمب هو الفائز بانتخابات الرئاسة".

المصدر
الجزيرة
وكالات

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