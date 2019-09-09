بالليزر والقطة.. ترمب يدافع عن توقعاته حول إعصار دوريان (فيديو)
- ترمب نشر مقطع فيديو بداخله صورة متحركة، تظهر فيها قطة تقف فوق شعار شبكة سي إن إن الأمريكية.
- القطة ظهرت في الفيديو، وهي تتحرك باتجاه ضوء الليزر الذي كان ترمب يحركه على خريطة الولايات المتحدة، والتي تحدد مسار إعصار دوريان باتجاه ولاية ألاباما.
- كان ترمب قد سبق التغريدة بأخرى، يدافع فيها عن توقعه السابق، مستشهدًا بمقطع فيديو، من قناة سي إن إن، يشير فيه المذيع إلى وصول الإعصار لألاباما جنوب الولايات المتحدة.
- مكتب الأرصاد الجوية الوطنية، كان قد نفى تغريدات أخرى سابقة لترمب، وأوضح أن ألاباما لن يصل إليها الإعصار.
- غير أن ترمب أصر في تغريداته، على أن توقعات الطقس الأولية، أظهرت أن ولاية ألاباما الجنوبية قد تكون معرضة لخطر إعصار دوريان.
September 8, 2019
- حساب في تويتر، نشر تغريدة شكر فيها الرئيس ترمب لإعادته نشر الفيديو الذي زعم أنه صاحبه الأصلي.
- مغردون حاولوا تحليل تغريدة ترمب، واعتقد بعضهم أن القطة تشير مجازًا إلى الإعلام، فيما يشير الليزر إلى التغريدات التي نشرها الرئيس الأمريكي.
- آخرون رأوا أن القطة هي وسائل الإعلام التي تولي اهتمامًا كبيرًا للتفسيرات غير المنطقية للرئيس ترمب.
September 6, 2019
- في بداية شهر سبتمبر/أيلول، عرض ترمب، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، خريطة لمسار إعصار دوريان.
- بدا على الخريطة تغيير في الخليج الشمالي بواسطة قلم أسود، ليشمل مسار ولاية ألاباما، التي لم تكن معنية.
- توقعات تقرير المركز الوطني للأعاصير، أكدت أن إعصار دوريان قد يصل إلى سواحل فلوريدا وولايات جورجيا، وساوث كارولينا ونورث كارولينا، دون أن يذكر ألاباما.
- سأل الصحفيون الحاضرون في مؤتمر عقده ترمب في البيت الأبيض، حول سر ضم ولاية ألاباما في مسار الإعصار، بقلم على المخطط، ليرد الرئيس بعبارة "لا أعرف".
- وفقًا لصحيفة واشنطن بوست، فقد نفى ترمب معرفته بشأن الخريطة المعدلة، قائلًا إنه لا يعرف ما إذا كان قد تم التلاعب بها، لكنه ذكر أن هناك احتمالا بنسبة 95% بأن آلاباما ستكون عرضة للإعصار.
President @realDonaldTrump gives an update on Hurricane #Dorian: pic.twitter.com/CmxAXHY5AO— The White House (@WhiteHouse) September 4, 2019
Thank you, Mr. President. This retweet made me smile and took some of the sting off the Texas game haha.— SOMETHiNG WiCKËD (@som3thingwicked) September 8, 2019
I love your tweets... BC owner/rescuer here.. but just an “fyi”.. the NOAA confirmed they did include Alabama in their cone predictions. They are siding with Trump on this (I’m sure that’s killing them). pic.twitter.com/1uWHxqwmLt— IronSharpensIron (@bigMTsky) September 8, 2019
The cat is the media being distracted by all the nonsensical stories Trump throws out there. https://t.co/2d3yn5XlDf— Josh Jordan (@NumbersMuncher) September 8, 2019
Nope. I checked twice. That’s not a parody account.— Kashish Parpiani (@kparpiani) September 8, 2019
The President of the United States really did tweet out a cat meme.
Guessing the distracted cat is metaphorically the media, and the laserpoint... Trump’s tweets? #HurricaneDorian https://t.co/0atScOdxOh