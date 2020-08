باللكمة القاضية.. عنصرية بريطاني ترتد عليه داخل قطار (فيديو)

ووجه الشاب ألفاظ بذيئة وكلمات استهزاء لطريقة حديثهم ونطقهم للألفاظ وردد قائلاً "هذه بلادي وأنتم ستعودون إلى دياركم" و "أنتم كالحيوانات" وغيرها من الكلمات.

وتفاجأ الشاب الأبيض لحظة نزول الشبان أصحاب البشرة السوداء بتوجيه أحدهم لكمة في وجهه أسقطته مغمياً عليه، وضحك الركاب بعد سقوطه وقام أحدهم بالتصفيق مردداً "أنت شخص عنصري سخيف".

كانت صحيفة "الغارديان"، قد طالبت الحكومة البريطانية في أبريل/نيسان الماضي، بإعادة النظر في موقفها ممن دأبت على تسميتهم بـ"محدودي الكفاءة" من العمال المهاجرين، وذلك لرد اعتبارهم، لا سيما بعدما أثبتوا كفاءة عالية خلال أزمة كورونا.

وقالت الصحيفة البريطانية إنه "لن يكون لمشاعر الامتنان وعبارات الشكر التي وُجهت إلى الكوادر الطبية وعاملي توصيل الطلبات معنى، ما لم تعد الحكومة النظر في موقفها من المهاجرين".

وأضافت الصحيفة: أن الأزمة التي تعيشها بريطانيا حالياً، كشفت عن أن عبارة "محدودي الكفاءة" اعتباطية وغير عادلة، معتبرة أنه من الغبن تقيم الناس، وإعطائهم حقوقهم، من خلال ما يتلقونه مقابل أعمالهم، والظروف التي يعملون بها.

وأكدت الصحيفة، أن هذه التقييمات البريطانية حول كل هذه الأمور كانت خاطئة.

My mate sent me two videos this morning, one was four minutes of this racist guy shouting abuse all over the tube. Second was this video of him getting LAMPED. pic.twitter.com/5g8Tqme0W1