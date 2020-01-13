لبنان وإسرائيل
الاثنين 13 يناير 2020 19:51

باللغة العربية.. إسرائيل تهدد بتصفية حسن نصرالله

الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله
الجزيرة مباشر
ألمح وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إلى إمكانية تصفية حسن نصر الله ، الأمين العام لحركة حزب الله اللبنانية، إذا ما استمر في تهديد إسرائيل.

وكتب كاتس، باللغة العربية في حسابه على موقع تويتر، :"نصر الله لا يتوقف عن مهاجمة (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو وتهديد إسرائيل. كلما تفاقمت محنته، تزداد غطرسته".

وأضاف: "لقد أُجبر على النزول في المخبأ طابقا آخر بعد تحذيرات أسياده الإيرانيين من إمكانية تصفيته. وإذا تحدى إسرائيل - فلن يساعده ذلك أيضا".

وكان نصر الله قد قال أمس إن ما وصل إليه الحزب من قوة تم ببركة القيادة الإيرانية والقائد السابق لفيلق القدس قاسم سليماني. وأضاف: "ما وصلنا له من إنجازات تم ببركة القيادة الإيرانية ورسولها الأمين قاسم سليماني"، الذي اغتالته الولايات المتحدة مؤخرا.

وأشار إلى أن أحد أسباب "الانتصار" على إسرائيل عام 2000 كان الجهود التي قام بها سليماني، الذي قُتل في قصف أمريكي قرب مطار بغداد.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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كاتس
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