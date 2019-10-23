مصر
الأربعاء 23 أكتوبر 2019 09:50

بالفيديو.. 90 دقيقة أمطار تغرق القاهرة ومشاهد كوميدية وسخرية

تحولت شوارع وأنفاق ومطار القاهرة إلى برك مائية بعدما هطلت الأمطار أمس على القاهرة بغزارة لمدة 90 دقيقة.

وظهرت مشاهد كوميدية، بعد غرق العاصمة دعت المصريين للسخرية من "إنجازات" الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ويتساءلون: أين البنية التحتية؟

واكب غرق القاهرة، انتشار صور وفيديوهات كوميدية لعمال يرتدون ملابس داخلية يعومون في المياه فوق إطار سيارة كاوتش، لإنقاذ ركاب سيارات معطلة داخل أنفاق وتسليك بالوعات، بلا معدات إنقاذ، وقيام بلدوزر بنقل مواطنين من ضفة شارع لأخري.

وبرر محافظ القاهرة، اللواء خالد عبد العال، غرق العاصمة، بهطول كميات أمطار غزيرة تقدر بـ 650 ألف متر مكعب، لمدة 90 دقيقة، "لم تستوعبها شبكات الصرف الصحي"، مما أدى لغرق عدة مناطق، بحسب بيان رسمي أصدره.

كوميديا سوداء
  • كان مشهدًا كوميديًا مضحكًا مبكيًا، حين وقف ضابط شرطة يشرف على إنقاذ عالقين داخل سيارتهم الغارقة في نفق العروبة القريب من رئاسة الجمهورية، ويوجه اثنين من عمال الإنقاذ كانوا يرتدون ملابسهم الداخلية، وبلا معدات سوى إطار سيارة يستخدم في الإنقاذ من الغرق.
  • بسبب غرق الشوارع، تبرعت سيارات نقل كبيرة بنقل مصريين من أماكن أغرقتها مياه الأمطار، وشاركهم "بلدوزر" قام صاحبه بنقل أسر بكاملها من مكان لأخر لصعوبة عبورهم الشوارع الغارقة، حتى أطلق عليه مستخدمو مواقع التواصل "الأتوبيس النهري". 
  •  أغرقت مياه الأمطار صالة مطار القاهرة الدولي، وتم غلق صالة الوصول الداخلي رقم 2 بمبنى الركاب رقم 1 المعروف بالمطار القديم، بسبب تراكم مياه الأمطار الغزيرة، وتعطل إقلاع عشرات الطائرات، بسبب صعوبة الوصول للمطار.
  • بسبب برك المياه التي أغرقت محيط المصالح الحكومية، ومنعت الموظفين من الانصراف، تحايل عمال على المأساة، بنقل الموظفين على كرسي مكتب متحرك، يجلسون عليه ويجري جرهم حتى الرصيف. 
  • تعطلت حركة المرور بسبب غرق عدة أنفاق حيوية في القاهرة أبرزها نفق العروبة القريب من قصر الرئاسة (الاتحادية)، والكوربة، وتحول شوارع مدينة نصر شرق القاهرة إلى برك مائية تصل إلى خصر المارة في الشوارع. 
  • الأمطار أغرقت كذلك غالبية المدن الجديدة في ضواحي القاهرة مثل القاهرة الجديدة والعبور، وغيرها، وهي مدن سبق أن غرقت في أعوام سابقة بسبب الأمطار وأكد المسؤولون أنه تم حل مشاكل الصرف لمياه الأمطار. 
  • اشتكت أمهات من تأخر عودة حافلات أطفال المدارس لمدد تتراوح بين 4 – 6 ساعات بسبب شلل المرور عقب هطول الأمطار، وأصدر رئيس الوزراء قررًا بتعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات الأربعاء. 
  • مصريون سخروا من قيام حكومتهم ببناء مفاعلات نووية، وعاصمة جديدة، ومدن ومشاريع، وترك البلاد تغرق لعدم وجود بالوعات تصرف مياه الأمطار وتستفيد منها مصر.
"الإخوان سدوا البالوعات"
  • كعادة المصريين في أوقات الأزمات، وخلال سخريتهم من فشل الحكومة بسبب غرق القاهرة، كتب بعضهم يتهم جماعة الإخوان المسلمين، إنها تسببت في سد البالوعات لتمنع تصريف مياه الأمطار وبالتالي غرق القاهرة.
  • نشطاء اتهموا -ساخرين- "تنظيم البلاعات الإخواني" بالمسئولية عن غرق القاهرة، على غرار ما فعلته وزارة الداخلية عام 2015 حين غرقت الاسكندرية بفعل الأمطار الغزيرة وجري اتهام مجموعة من عناصر جماعة الإخوان بسد بالوعات تصريف الأمطار لإغراق المدينة وسجنهم.
  • في نوفمبر/تشرين الثاني 2015 أعلنت وزارة الداخلية، اعتقال 17 من جماعة الإخوان قالت إنهم شاركوا في تنفيذ "عمليات عدائية بالبلاد"، عبر تشكيل ما سمي "تنظيم البلاعات"، لسد مصارف الأمطار ومواسير الصرف الصحي بإلقاء خلطة إسمنتية، ونشرت فيديو لهم.
  • كاتب صحفي مؤيد للحكومة حاول الدفاع عنها بعد أزمة غرق القاهرة، فقام بالهجوم على ما أسماها "قنوات الإخوان"، و"مؤامرات الاخوان"، رغم أنه كان يقف عالقًا في الطريق 3 ساعات وغير قادر علي العودة لمنزله، حسبما قال.
أين البنية التحتية؟
  • انتقد العديد من المصريين والنشطاء على مواقع التواصل حالة الشلل التي أصابت العاصمة الكبرى بسبب "شوية أمطار قليلة"، متسائلين عن أولويات الحكومة: هل هي بناء القصور الرئاسية والعاصمة الجديدة والعلمين أم صرف صحي وبالوعات وبنى تحتية أولا؟
  • ناشطون وصفوا ما جرى بأنه "يكشف فسادًا محليًا متجذرًا هو نتيجة للفساد السياسي".
  • غرد ناشطون عبر وسم (#ارحل_يافاشل) مطالبين الرئيس السيسي بالرحيل وترك السلطة طالما أنه غير قادر علي حل مشاكل المصريين.
  • صحفيون طالبوا بمحاسبة المتسببين في غرق القاهرة، وإقالة المسؤولين، مثلما حدث مع محافظ الإسكندرية قبل 4 سنوات حين غرقت المدينة وتمت إقالته، خاصة أن هيئة الأرصاد حذرت من هطول أمطار غزيرة رعدية ولم يستعد مسؤولو المحافظة والأحياء.
  • الأرصاد حذرت من هطول أمطار غزيرة رعدية ولم يستعد مسؤولو المحافظة والأحياء.
  • بسبب الأمطار، تعطلت مباريات لكرة القدم، لعدم وصول الفرق إلى الملاعب بسبب الشلل المروري بعد سقوط الأمطار، وقال المدير الفني لفريق مصر المقاصة، حسام ميدو، في تغريده عبر تويتر إن فريقه علق في الطريق وتأخر عن المباراة بسبب المطر.
  • قال النائب هيثم الحريري، في بيان عاجل للحكومة حول غرق القاهرة وتوقف الحركة المرورية وشلل الشوارع بالرغم من تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، إن ما جرى "كشف عن فشل جديد للحكومة".
المصدر
الجزيرة مباشر
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