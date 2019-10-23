بالفيديو.. 90 دقيقة أمطار تغرق القاهرة ومشاهد كوميدية وسخرية
وظهرت مشاهد كوميدية، بعد غرق العاصمة دعت المصريين للسخرية من "إنجازات" الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ويتساءلون: أين البنية التحتية؟
واكب غرق القاهرة، انتشار صور وفيديوهات كوميدية لعمال يرتدون ملابس داخلية يعومون في المياه فوق إطار سيارة كاوتش، لإنقاذ ركاب سيارات معطلة داخل أنفاق وتسليك بالوعات، بلا معدات إنقاذ، وقيام بلدوزر بنقل مواطنين من ضفة شارع لأخري.
وبرر محافظ القاهرة، اللواء خالد عبد العال، غرق العاصمة، بهطول كميات أمطار غزيرة تقدر بـ 650 ألف متر مكعب، لمدة 90 دقيقة، "لم تستوعبها شبكات الصرف الصحي"، مما أدى لغرق عدة مناطق، بحسب بيان رسمي أصدره.
كوميديا سوداء
- كان مشهدًا كوميديًا مضحكًا مبكيًا، حين وقف ضابط شرطة يشرف على إنقاذ عالقين داخل سيارتهم الغارقة في نفق العروبة القريب من رئاسة الجمهورية، ويوجه اثنين من عمال الإنقاذ كانوا يرتدون ملابسهم الداخلية، وبلا معدات سوى إطار سيارة يستخدم في الإنقاذ من الغرق.
البسوا الأندر وير بيخافوا منه 🤯😳😡 pic.twitter.com/xoRLBx2ZDb— MahmoudRabi3 (@MahmoudRabi3) October 22, 2019
- بسبب غرق الشوارع، تبرعت سيارات نقل كبيرة بنقل مصريين من أماكن أغرقتها مياه الأمطار، وشاركهم "بلدوزر" قام صاحبه بنقل أسر بكاملها من مكان لأخر لصعوبة عبورهم الشوارع الغارقة، حتى أطلق عليه مستخدمو مواقع التواصل "الأتوبيس النهري".
الأوتوبيس النهري (فرع القاهرة)— Amr Khalifa (@Cairo67Unedited) October 22, 2019
via @aNabbil pic.twitter.com/sUVeJ2XRoP
- أغرقت مياه الأمطار صالة مطار القاهرة الدولي، وتم غلق صالة الوصول الداخلي رقم 2 بمبنى الركاب رقم 1 المعروف بالمطار القديم، بسبب تراكم مياه الأمطار الغزيرة، وتعطل إقلاع عشرات الطائرات، بسبب صعوبة الوصول للمطار.
غرق مطار القاهرة، والله العظيم ما لاقي كلام اقوله!! pic.twitter.com/Vi29eOtGza— A.A (@aabdoallah) October 22, 2019
- بسبب برك المياه التي أغرقت محيط المصالح الحكومية، ومنعت الموظفين من الانصراف، تحايل عمال على المأساة، بنقل الموظفين على كرسي مكتب متحرك، يجلسون عليه ويجري جرهم حتى الرصيف.
لدى شعبنا الطيب استعدادٌ فطريُ للتوافق مع المأساة. في كل مرةٍ يهرسه ضيق العيش تحت وطأته يبدي استعداداً عجيباً لمزيدٍ من الانكماش و الاضمحلال. يضحك فيما الواجب عليه أن يغضب. فلا تعلم إن كانت ضحكته أنقذته أم أشقته... pic.twitter.com/WostZezpmM— د. داليا سُعودِي Dalia Séoudy (@DaliaTSeoudy) October 22, 2019
- تعطلت حركة المرور بسبب غرق عدة أنفاق حيوية في القاهرة أبرزها نفق العروبة القريب من قصر الرئاسة (الاتحادية)، والكوربة، وتحول شوارع مدينة نصر شرق القاهرة إلى برك مائية تصل إلى خصر المارة في الشوارع.
شارع الميرغني - مصر الجديده pic.twitter.com/GXJuuBtW4i— صاحب مزرعة المكرونه (@justin_C4se) October 22, 2019
- الأمطار أغرقت كذلك غالبية المدن الجديدة في ضواحي القاهرة مثل القاهرة الجديدة والعبور، وغيرها، وهي مدن سبق أن غرقت في أعوام سابقة بسبب الأمطار وأكد المسؤولون أنه تم حل مشاكل الصرف لمياه الأمطار.
غرق مدينة العبور بـ #مصر بعد الأمطار pic.twitter.com/ldaBnEEIqq— وكالة الأنباء السياحية (@tna_media24) October 22, 2019
- اشتكت أمهات من تأخر عودة حافلات أطفال المدارس لمدد تتراوح بين 4 – 6 ساعات بسبب شلل المرور عقب هطول الأمطار، وأصدر رئيس الوزراء قررًا بتعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات الأربعاء.
مصر ام الدنيا!!— 🌷سونيا💕 (@SoniaElSakka) October 22, 2019
منقول من صديقتي
"أتوبيسات مدرسة بنتي ما جاتش
فيه أهالي نزلوا يجيبوا ولادهم مشي والمياة واصلة لركبهم والبنات بتعيط بعد أكتر من ٦ ساعات في الطريق!
في مدرسة ابني أولاد في حضانة لسة في المدرسة أهلهم مش عارفين يوصلوا لهم!
آياك أسمع حد يتكلم عن الوطنية أو إنجازات تاني"
- مصريون سخروا من قيام حكومتهم ببناء مفاعلات نووية، وعاصمة جديدة، ومدن ومشاريع، وترك البلاد تغرق لعدم وجود بالوعات تصرف مياه الأمطار وتستفيد منها مصر.
ها نعمل مفاعل نووي ف الضبعة— Hany Fakhry (@hfakhry) October 22, 2019
ومدينتين
عاصمة جديدة
وأختها ف العلمين
واصلين بالفايبر..
بس ماعندناش بلاعات تصريف مطر شغالة .. وكل منطقة منخفضة عايمة مية..
عمار يا حكومة القرن الـ ٢١ pic.twitter.com/Duuzlk2wJe
😁😁😁😁 pic.twitter.com/yKO8INq4iI— Monica Hanna (@monznomad) October 22, 2019
"الإخوان سدوا البالوعات"
- كعادة المصريين في أوقات الأزمات، وخلال سخريتهم من فشل الحكومة بسبب غرق القاهرة، كتب بعضهم يتهم جماعة الإخوان المسلمين، إنها تسببت في سد البالوعات لتمنع تصريف مياه الأمطار وبالتالي غرق القاهرة.
وطبعا زي ما حضراتكم عارفين . الإخوان هما اللي سدو البلاعات دي وهما بردو اللي غرقو الشوارع بالمنظر ده علشان يوقفو حال البلد 😡— 🇪🇬Mohamed Yousief (@Myousief7) October 22, 2019
#الامطار
منهم لله الاخوان المسلمين كانوا على علم بهطول الامطار ومع ذلك قاموا باغلاق كل البلاعات ومصارف المياه .. فضلا عن صلاة الاستسقاء التى دعوا اليها واقاموها فى تركيا امس .. الحكومه براءه ؟!!— ibrahim soleman (@IbrahimMaram) October 22, 2019
#نفق_العروبة pic.twitter.com/NGMldz4E21
- نشطاء اتهموا -ساخرين- "تنظيم البلاعات الإخواني" بالمسئولية عن غرق القاهرة، على غرار ما فعلته وزارة الداخلية عام 2015 حين غرقت الاسكندرية بفعل الأمطار الغزيرة وجري اتهام مجموعة من عناصر جماعة الإخوان بسد بالوعات تصريف الأمطار لإغراق المدينة وسجنهم.
على فكرة القاهرةغرقت بس مش بسبب المطرة دى غرقت علشان مجموعة من الأخوان عملوا خلية تنظيم البلاعات تانى وسدوا بلاعات القاهرة وجارى البحث عنهم فى مواسير سيسيكوا— قمرالزمان (@eGHOOhG7ujlb3Wj) October 22, 2019
- في نوفمبر/تشرين الثاني 2015 أعلنت وزارة الداخلية، اعتقال 17 من جماعة الإخوان قالت إنهم شاركوا في تنفيذ "عمليات عدائية بالبلاد"، عبر تشكيل ما سمي "تنظيم البلاعات"، لسد مصارف الأمطار ومواسير الصرف الصحي بإلقاء خلطة إسمنتية، ونشرت فيديو لهم.
#التحرير| الداخلية تعلن ضبط تنظيم «البلاعات» الإرهابي.. ونشطاء: «#كدا_كتير»— التحرير الإخباري (@TahrirNews) November 6, 2015
التفاصيل.. https://t.co/BcSWoq0NGq pic.twitter.com/iZMAfbT6bX
- كاتب صحفي مؤيد للحكومة حاول الدفاع عنها بعد أزمة غرق القاهرة، فقام بالهجوم على ما أسماها "قنوات الإخوان"، و"مؤامرات الاخوان"، رغم أنه كان يقف عالقًا في الطريق 3 ساعات وغير قادر علي العودة لمنزله، حسبما قال.
الشعب المصري يرد علي قنوات الاخوان 😉— mohamed salah (@SalahAlhayat) October 22, 2019
من قلب الزحام ومياه الأمطار المصريون يسخرون من قطر ومؤامرات الاخوان ويتحدون طائر النهضة 😂😂
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أين البنية التحتية؟
- انتقد العديد من المصريين والنشطاء على مواقع التواصل حالة الشلل التي أصابت العاصمة الكبرى بسبب "شوية أمطار قليلة"، متسائلين عن أولويات الحكومة: هل هي بناء القصور الرئاسية والعاصمة الجديدة والعلمين أم صرف صحي وبالوعات وبنى تحتية أولا؟
معندناش بلاعات تصرف امطار في القاهرة. وبالمناسبة بقى حوالي ٤٠٪ من مصر ناسها معندهمش اصلا شبكة صرف صحي لتصريف المخلفات (مش مياه الأمطار). يعني حماماتهم مش بتصرف. مش اولولية اهم من العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية والقصور الرئاسية؟ مش مفروض بنبني دولة؟ دولة من غير بلاعات وحمامات؟— hossam bahgat (@hossambahgat) October 22, 2019
- ناشطون وصفوا ما جرى بأنه "يكشف فسادًا محليًا متجذرًا هو نتيجة للفساد السياسي".
وقف حركة الطيران بعد غرق صالات مطار القاهرة الدولي وتأخر وصول المسافرين— tarek abosherafa (@tareksherafa1) October 22, 2019
غرق نفق العروب
غرق شوارع رئيسية
غرق أحياء فاخرة
كل ذلك يكشف فساداً محلياً متجزرا هو نتيجة الفساد السياسي
وبالتالي غرقت القاهرة في شبر ميه#القاهرة_تغرق #القاهرة pic.twitter.com/uNDTyhjyPu
- غرد ناشطون عبر وسم (#ارحل_يافاشل) مطالبين الرئيس السيسي بالرحيل وترك السلطة طالما أنه غير قادر علي حل مشاكل المصريين.
#ارحل_يافاشل— مني احمد (@hager_202) October 22, 2019
غرق السيارات بنفق العروبة على بعد أمتار من قصر الاتحادية الرئاسى
وغرق شوارع العتبة بوسط القاهرة ومصر الجديدة pic.twitter.com/bvMJBK2NEo
دون تعليق.— Amr Khalifa (@Cairo67Unedited) October 22, 2019
أترك مهام رياسة هذا البلد لمن يستطيع يا سيسي pic.twitter.com/TDs8KoJ8oo
- صحفيون طالبوا بمحاسبة المتسببين في غرق القاهرة، وإقالة المسؤولين، مثلما حدث مع محافظ الإسكندرية قبل 4 سنوات حين غرقت المدينة وتمت إقالته، خاصة أن هيئة الأرصاد حذرت من هطول أمطار غزيرة رعدية ولم يستعد مسؤولو المحافظة والأحياء.
يجب المحاسبة pic.twitter.com/MiAMcvk7qT— Mohammed Maree محمد مرعي (@mar3e) October 22, 2019
- الأرصاد حذرت من هطول أمطار غزيرة رعدية ولم يستعد مسؤولو المحافظة والأحياء.
لما القاهرة تغرق بالمنظر دا علشان شوية مطر— Noha Hakimo🇾🇪 (@nohaelhakim1) October 22, 2019
يبقي لازم نفتكر محافظ الإسكندرية إلى اتشال لما محافظته غرقت
عيب اوى ياحكومه أهم مناطق القاهرة تبقى بالشكل دا
ايه فايدة الكبارى والطرق إلى بتتعمل ومافيش صرف فى الشوارع!!!! pic.twitter.com/ockcXGUeBs
- بسبب الأمطار، تعطلت مباريات لكرة القدم، لعدم وصول الفرق إلى الملاعب بسبب الشلل المروري بعد سقوط الأمطار، وقال المدير الفني لفريق مصر المقاصة، حسام ميدو، في تغريده عبر تويتر إن فريقه علق في الطريق وتأخر عن المباراة بسبب المطر.
حافلة الفريق معلقة في الزحام بسبب الأمطار منذ اكثر من ساعه ونصف بسبب الأمطار..للأسف لا نستطيع الوصول لملعب المباراة!! @MakkasaSc— Mido (@midoahm) October 22, 2019
- قال النائب هيثم الحريري، في بيان عاجل للحكومة حول غرق القاهرة وتوقف الحركة المرورية وشلل الشوارع بالرغم من تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، إن ما جرى "كشف عن فشل جديد للحكومة".