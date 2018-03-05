بالفيديو والصور: حملة "أنا عايش" تنطلق من وسط الركام في الغوطة

من وسط ركام الغوطة الشرقية، التي تتعرض للقصف منذ أكثر من 12 يومًا، أطلق ناشطون سوريون حملة "أنا عايش" لإيصال صوتهم إلى العالم وتذكيره بمحنة الغوطة المحاصرة من 5 سنوات.

ومع وسم #أنا_عايش نشر الناشطون صورًا لهم ولأطفال الغوطة الشرقية، يرفعون فيها أيديهم اليمنى للأعلى، في إشارة إلى أنهم ما يزالون أحياءً بعد القصف الذي تتعرض غوطة دمشق له.

ورغم الدمار الذي طال شوارع الغوطة فإن البحث عن الحياة والأمل مازال موجودًا.

فمشاهد الحركة والمشي على الأقدام والدراجات للناس في الغوطة الشرقية، تقول للعالم بصوت مكلوم "أنا عايش".

ولقيت الحملة تفاعلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي في داخل الغوطة وخارجها.

وكتب الناشطون تحت صورهم التي نشروها "إذا أردت أن تقف معنا صور نفسك كما أنا صورت نفسي، وانشر صورتك واكتب أنا أقف معكم".

وطالب هؤلاء، من ينوي الانضمام إلى حملتهم، بدعوة العالم للوقوف مع الغوطة الشرقية وأطفالها.

وأكد عدد من أطفال الغوطة، أن اشتراكهم في حملة "أنا عايش" تأتي على الرغم من كل الظروف القاسية التي يعيشونها.

الطفل يمان قال "الحمد لله أنا عايش"، رافعًا يده اليمنى تضامنًا مع الحملة، وتابع "رغم القصف والدمار أنا عايش".

واتهم الطفل النظام السوري، بـ"الكذب" قائلًا "زعموا أن هناك هدنة. أي هدنة هذه؟".

وتابع "قصفونا في فترة من المفترض أن تكون خلالها الهدنة سارية. لقد قتلونا".

وأضاف يمان "قتلنا الجوع، فنحن نستيقط على هم وننام على آخر، والقصف مستمر طول الوقت".

أما الطفل بسام فقال "مازلنا عايشين.. القصف مستمر علينا. لقد تعبنا. نحن نعيش في قلة وجوع".

من جهته عبر الطفل أحمد عن تضامنه مع الحملة "نحن عايشين بخير، لكن في خوف مستمر بسبب القصف. انظر إلى الدمار هنا إنه كبير جدًا".

في حين قال الطفل سالم "لسه (مازلنا) عايشين بالغوطة، والحمد لله صامدين"، وتابع "نحن خائفون من القصف، ونعيش حياتنا في الأقبية، ونعاني الجوع".

ووقف الطفل عبد القيوم، والابتسامة على محياه، قائلًا "قصفتني الطائرة وأنا أعمل على بسطة (عربة) للبيع، لكن الحمد لله لساتني عايش".

وتأتي هذه الحملة، في وقت أظهر فيه تقرير للدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) في الغوطة الشرقية، الجمعة، مقتل 666 شخصًا بينهم 127 طفلًا، و95 امرأة، في الفترة الممتدة ما بين 19 و28 فبراير/شباط الماضي، جراء هجمات نظام الأسد وروسيا.

وأشار التقرير إلى إصابة ألفين و278 شخصًا جراء الهجمات بينهم 658 طفلًا، و540 امرأة و7 من موظفي الدفاع المدني في الفترة ذاتها.

والسبت قبل الماضي، أقر مجلس الأمن، القرار 2401، الذي طالب جميع الأطراف بوقف الأعمال العسكرية لمدة 30 يومًا على الأقل في سوريا، ورفع الحصار المفروض من قبل قوات النظام عن الغوطة الشرقية والمناطق الأخرى المأهولة بالسكان.

والغوطة الشرقية هي آخر معقل كبير للمعارضة قرب دمشق، وإحدى مناطق "خفض التوتر"، التي تمّ الاتفاق عليها في محادثات العاصمة الكازاخية أستانة عام 2017.

وتتعرّض الغوطة، التي يقطنها نحو 400 ألف مدني، منذ أيام لحملة عسكرية تعتبر الأشرس من قبل النظام السوري.