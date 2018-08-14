بالفيديو.. "مذبحة رابعة" من شروق الشمس حتى غروبها

المكان ميدان رابعة العدوية شرقي القاهرة، والزمان صباح يوم 14 أغسطس/آب 2013، حيث يرابط عشرات الآلاف من المصريين الرافضين لانقلاب الجيش والمنادين بعودة الرئيس المنتخب محمد مرسي.

جحافل الجيش والشرطة تدفقت على الميدان وبدأت تمطر المعتصمين بالرصاص الحي، وتحاصر المنافذ الرئيسية للميدان، وكانت طائرات الأباتشي تصب قنابل الغاز وتقنص المصورين، في مشهد أشبه بمعركة حربية.

التسلسل الزمني:

الساعة 1:00 صباحا

في سرية تامة تم رفع حالة الطوارئ بين قوات الأمن والجيش استعدادا لساعة الصفر وفقا لمصادر أمنية.

الساعة 4:45 صباحا

تمت عملية الانتشار لتشكيلات من قوات الأمن والجيش.

الساعة 5:00 صباحا : ساعة الصفر

تطويق الميدان وبدء الهجوم من مدخل "طيبة مول" القريب من منصة الاعتصام.

الساعة 6:30 صباحا

إلقاء قنابل الغاز المسيل للدموع وإطلاق الخرطوش على المعتصمين الموجودين قرب مداخل الاعتصام.

الساعة 7:00 صباحا

محاولة اقتحام الخيام عند بعض المداخل بواسطة جرافات الجيش، مع زحف ببطء لقوات الشرطة من كل مدخل مكتسحة في طريقها الحواجز التي أقامها المتظاهرون، وكانت القوات الزاحفة مدعومة بقناصة منتشرين على أسطح المباني الحكومية المجاورة.

الساعة 8:00 صباحا

تكثيف إطلاق النيران على المعتصمين بالإضافة إلى القناصة المنتشرين فوق الأسطح أدى إلى سقوط عشوائي للقتلى والمصابين.

الساعة 9:00 صباحا حتى 11:00 صباحا

بدأت المستشفى الميداني التي أقامها أطباء مشاركون في الاعتصام باستقبال الجرحى ومحاولة إسعافهم.

وقت الظهيرة 11:00 صباحا

استراحة وجيزة في منتصف النهار خفت فيها شدة النيران وظن المتظاهرون أن عملية الزحف قد فشلت طبقا لرواية شهود عيان.

الساعة 12:00 ظهرا

كثفت قوات الأمن من نيرانها في زحفها النهائي على قلب الاعتصام مع تحليق مكثف للمروحيات بداخلها قناصة على مسافة قريبة من المتظاهرين وإطلاق النار عليهم.

الساعة 1:00 ظهرا

إشعال خيام الاعتصام بالقنابل الحارقة.

الساعة 2:00 مساء

محاولة إشعال النيران بمسجد رابعة العدوية والمستشفى الميداني التي كانت تحتوي على جثث ومصابين.

الساعة 3:00 مساء

إطلاق نار مكثف من قبل قوات الأمن والقناصة لإجبار المعتصمين على مغادرة الميدان.

الساعة 5:00 مساء

تطويق الشرطة للمعتصمين المحاصرين داخل مسجد رابعة العدوية مع تعليمات بالمغادرة وترك الجثث والمصابين خلفهم.

الساعة 5:30 مساء

نهاية مجزرة رابعة واندلاع حرائق في منصة الاعتصام، والمستشفى الميداني، والمسجد، وبالطابق الأول من مستشفى رابعة، وسقوط مئات القتلى وآلاف المصابين.