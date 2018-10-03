الأربعاء 3 أكتوبر 2018 10:07
بالفيديو| ترمب للملك سلمان: ربما لا تتمكن من البقاء لأسبوعين بدوننا
أدلى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بتصريح "غير دبلوماسي" بشأن السعودية الثلاثاء قائلا إنه حذر العاهل السعودي الملك سلمان من أنه لن يبقى في السلطة "لأسبوعين" دون دعم الجيش الأمريكي.
التفاصيل
- قال ترمب أمام تجمع انتخابي في ساوثافن في مسيسبي "نحن نحمي السعودية. ستقولون إنهم أغنياء. وأنا أحب الملك، الملك سلمان. لكني قلت ‘أيها الملك- نحن نحميك- ربما لا تتمكن من البقاء لأسبوعين بدوننا- عليك أن تدفع لجيشك" ولم يذكر ترمب متى قال ذلك للعاهل السعودي.
- كان ترمب قد كشف يوم السبت الماضي خلال تجمع لمؤيديه في ولاية فرجينيا عن مضمون مكالمة هاتفية جرت بينه وبين الملك سلمان قال له فيه إنه من دون الولايات المتحدة "الله وحده يعلم ماذا سيحدث" للمملكة، قائلا إن بلاده يجب أن تحصل في مقابل "الأمان" الذي توفره للسعودية على حصة من تريليونات الدولارات من خزائن السعودية.
ادفعوا لنا
- يمثل ذلك التصريح آخر حلقات تصريحات مشابهة أدلى بها ترمب عن السعودية واعتبرت "مهينة" لها.
- رغم ذلك فإن السلطات السعودية دائما ما تلتزم الصمت حيال تلك التصريحات ولا تعلق عليها، رغم أنها اتخذت إجراءات صارمة تجاه كندا بعد انتقادها أوضاع حقوق الإنسان في المملكة.
- كان ترمب قد قال في حديث بالجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الشهر الماضي إن أعضاء أوبك "كالعادة ينهبون باقي العالم". وقال ترامب "نحن ندافع عن كثير من تلك الدول دون مقابل، وبعد ذلك يستغلوننا ويرفعون أسعار النفط. هذا ليس جيدا. نريدهم أن يتوقفوا عن رفع الأسعار".
- ضغط ترمب أيضا على حلفاء آخرين للولايات المتحدة منهم اليابان وكوريا الجنوبية وألمانيا لتحمل جزء أكبر من العبء المالي للدفاع عنهم.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
كلمات مفتاحية