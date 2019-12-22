بالفيديو: أصوات مفزعة في البحر و"الحوت الأزرق" يتصدر تويتر بمصر
وغزت منصات التواصل خلال الساعات الماضية لقطات مصورة، تُسمع فيها أصوات مرتفعة جدًا ومرعبة لا يُعرف إن كانت آتية من البحر أم من السماء أم أنها غير حقيقية بالأساس.
ويقول ملتقطو الفيديوهات إن هذه الأصوات تعود لـ "الحوت الأزرق"، وأشار بعضهم إلى أن هذه الظاهرة تعبر عن شذوذ في حركة الحيتان، مما يدل على تغير المناخ والطقس. وأشار بعضهم إلى دراسات سابقة أجريت قبل عقدين حول أسباب إطلاق تلك الأصوات، ما بين تنبيه وتمييز ونداءات ونقل معلومات وتحديد مواقع الفرائس.
وأشار ناشطون متخصصون إلى أن الحيتان الزُرق تعيش في البحار الدفيئة وتسمع الموجات التي لا تلتقطها الأذن البشرية، وأن التغيرات الجوية والمناخية تهدد حياتها، وأن هذا الصوت المفزع ربما دليل على وجود شيء غريب تخاف منه الحيتان، فأطلقت تحذيرًا لبقية الحيتان من كارثة قادمة.
وغرد آخرون أن البعض يعتقد أن الأصوات آتية من السماء كأنها صادرة من "بوق"، وأشاروا إلى أنها تظهر كل فترة بمناطق متفرقة حول العالم، بينما شكك آخرون في صحة الفيديوهات وأنها ربما تكون "مفبركة" إلا أن بعض المستخدمين بثوا فيديوهات حية لنفي التشكيك.
ولم تُصدر أي جهة رسمية أو علمية حتى الآن أي بيان يوضح حقيقة ما حدث، ويصنف الحوت الأزرق على أنه أكبر حيوان عاش على الأرض إلى الآن، وتهاجر الحيتان من الشمال الغربي للجنوب الشرقي بالمناطق الاستوائية الدفيئة بغرض التزاوج.
#الحوت_الازرق— عبدالله، (@moh_ahs) December 22, 2019
سبحانك ي ربي .. "ماخلقت هذا باطلا"
صوت مرعب مهوووول سبحان الخالق pic.twitter.com/5fEkRPAquF
#الحوت_الازرق هذا صوت الحوت الحقيقي سبحان الله pic.twitter.com/1fTYt8fSnX— خالد الشهري (@khalidd_1122) December 22, 2019
#الحوت_الازرق— عاشت اليمن حره أبيه (@oWXkiECNwH9p2gv) December 22, 2019
الصوت هاذا تنبيه للعرب سيأتينا
من وراه شيء يحمل الشر
الله يستر ويكتب لنا مافيه الخير pic.twitter.com/RUJzDebjvj