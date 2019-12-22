مصر
الأحد 22 ديسمبر 2019 12:56

بالفيديو: أصوات مفزعة في البحر و"الحوت الأزرق" يتصدر تويتر بمصر

تصدر وسم (#الحوت_الأزرق) الترند المصري بموقع تويتر، بعد انتشار وتداول مقاطع فيديو لأصوات مخيفة تصدر من داخل البحر المتوسط قبالة الإسكندرية ومرسى مطروح وليبيا.

وغزت منصات التواصل خلال الساعات الماضية لقطات مصورة، تُسمع فيها أصوات مرتفعة جدًا ومرعبة لا يُعرف إن كانت آتية من البحر أم من السماء أم أنها غير حقيقية بالأساس.

ويقول ملتقطو الفيديوهات إن هذه الأصوات تعود لـ "الحوت الأزرق"، وأشار بعضهم إلى أن هذه الظاهرة تعبر عن شذوذ في حركة الحيتان، مما يدل على تغير المناخ والطقس. وأشار بعضهم إلى دراسات سابقة أجريت قبل عقدين حول أسباب إطلاق تلك الأصوات، ما بين تنبيه وتمييز ونداءات ونقل معلومات وتحديد مواقع الفرائس.

وأشار ناشطون متخصصون إلى أن الحيتان الزُرق تعيش في البحار الدفيئة وتسمع الموجات التي لا تلتقطها الأذن البشرية، وأن التغيرات الجوية والمناخية تهدد حياتها، وأن هذا الصوت المفزع ربما دليل على وجود شيء غريب تخاف منه الحيتان، فأطلقت تحذيرًا لبقية الحيتان من كارثة قادمة.

وغرد آخرون أن البعض يعتقد أن الأصوات آتية من السماء كأنها صادرة من "بوق"، وأشاروا إلى أنها تظهر كل فترة بمناطق متفرقة حول العالم، بينما شكك آخرون في صحة الفيديوهات وأنها ربما تكون "مفبركة" إلا أن بعض المستخدمين بثوا فيديوهات حية لنفي التشكيك.

ولم تُصدر أي جهة رسمية أو علمية حتى الآن أي بيان يوضح حقيقة ما حدث، ويصنف الحوت الأزرق على أنه أكبر حيوان عاش على الأرض إلى الآن، وتهاجر الحيتان من الشمال الغربي للجنوب الشرقي بالمناطق الاستوائية الدفيئة بغرض التزاوج.

المصدر
الجزيرة مباشر
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