بالصور.. 10 مساجد حول العالم تتفرد بتصاميمها المعمارية

تتجمل المساجد حول العالم بالنقوش والزخارف الإسلامية البديعة، فما الذي يميز العمارة الإسلامية؟

تقول منيرة محمد، كاتبة في مجال علم اجتماع الفن، في لقاء مع موقع الجزيرة مباشر، أن الزخارف الإسلامية تعتبر الواجهة الجمالية للفن الإسلامي، وتحمل القيم الإسلامية من ناحية الجمال والفكر والمعتقد.

أما عن السمات الأساسية في الزخارف الإسلامية، توضح منيرة أن هناك أربعة عناصر رئيسة لهذا الفن هي: الخط العربي،والزخارف النباتية،والأبعاد الهندسية، ثم الأشكال والأنماط الجمالية، ويتسم هذا الفن بالتكرار في كيفية تجسديه باستخدام مبادئ الرياضيات، وبُني على مبدأ حرمة رسم ذوات الأرواح وتحديدا في الأماكن التعبدية، وحدانية لله عز وجل.

وترى أنه لا تزال الذائقة العربية والإسلامية تميل إلى الفن الإسلامي بزخارفه الفريدة، ويمكن غرس اهتمام الطفل الموهوب في الرسم والأجيال القادمة بالفنون الإسلامية، من خلال إحياء الهوية الإسلامية في وجدانه بالمواد السمعية والمرئية، ومطالعة الصور واللوحات التي تحمل النقوش الجميلة والرائعة وتذكيره بمدى أهمية معرفة الفنون الإسلامية وعلومها.

ورشحت لنا أجمل 10 مساجد في العالم معماريا، من وجهة نظرها، وهي:

1- المسجد الأقصى (فلسطين)

مسجد قبة الصخرة في محيط المسجد الأقصى (غيتي)

2- مسجد قباء (توسعة) المدينة المنورة (السعودية) للمعماري د. عبد الواحد الوكيل

مسجد قباء بالمدينة المنورة (غيتي)

3- مسجد السليمانية (تركيا) للمعماري معمار سنان

غروب الشمس على مسجد السليمانية بإسطنبول (غيتي)

مسجد السليمانية من الداخل (غيتي)

سقف مسجد السليمانية (غيتي)

4- مسجد الملك فيصل (باكستان) للمعماري ودعت دالوكاي

مسجد الملك فيصل بباكستان (غيتي)

إطلالة ساحرة لمسجد الملك فيصل بين ربوع الطبيعة (غيتي)

الإنارة الليلية تميز مسجد الملك فيصل (غيتي)

5- مسجد نصير الملك (إيران) للمعماري محمد الحسن الشيرازي

الألوان الزاهية تميز مسجد نصير الملك في شيراز من الداخل (غيتي)

يطلق على مسجد نصير الملك في شيراز اسم المسجد الوردي (غيتي)

6- مسجد الاستقلال (إندونيسيا) للمعماري فريدريك سيلابان

مسجد الاستقلال في جاكرتا (غيتي)

يسمى مسجد الاستقلال في جاكرتا بالمسجد الكبير(غيتي)

روعة الزخرفة والخط الإسلامي في مسجد الاستقلال بجاكرتا (غيتي)

7- مسجد كتارا (قطر) للمعمارية زينب فضلي أوغو

مسجد كتارا بالدوحة (غيتي)

زخارف زاهية في مسجد كتارا بالدوحة (غيتي)

مئذنة مسجد كتارا بالدوحة (غيتي)

8- مسجد قول شريف في (روسيا)

مسجد قول شريف في روسيا (غيتي)

مسجد قول شريف في روسيا (غيتي)

مسجد قول شريف في روسيا (غيتي)

مسجد قول شريف في روسيا (غيتي)



9- مسجد حسن البلقيه (بروناي) مسجد حسن البلقيه في بروناي (غيتي)

10- جامع المدينة التعليمية (قطر) للمعماريين علي منجيرا وآدا يفارز

مسجد المدينة التعليمية (صفحة المسجد على فيسبوك)

مسجد المدينة التعليمية (صفحة المسجد على فيسبوك)