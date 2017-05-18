بالصور: يوفنتوس يتوج بكأس إيطاليا للمرة الـ 12 في تاريخه

أحرز فريق يوفنتوس لقب كأس إيطاليا للمرة الـ 12 في تاريخه والثالثة على التوالي، وذلك بعد فوزه على لاتسيو بثنائية نظيفة

في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين على ملعب "أولمبيكو"، ليحقق أول ألقاب الموسم في رحلة البحث عن الثلاثية التاريخية.

وأنهى يوفنتوس الشوط الأول والمباراة بهدفين الأول في الدقيقة الـ 12 من المباراة عن طريق البرازيلي داني ألفيش، والثاني أحرزه المدافع ليوناردو بونوتشي برأسية.