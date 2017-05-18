كأس إيطاليا
الخميس 18 مايو 2017 01:13

بالصور: يوفنتوس يتوج بكأس إيطاليا للمرة الـ 12 في تاريخه

يوفنتوس يتوج بالكأس
رويترز
أحرز فريق يوفنتوس لقب كأس إيطاليا للمرة الـ 12 في تاريخه والثالثة على التوالي، وذلك بعد فوزه على لاتسيو بثنائية نظيفة

في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين على ملعب "أولمبيكو"، ليحقق أول ألقاب الموسم في رحلة البحث عن الثلاثية التاريخية.

وأنهى يوفنتوس الشوط الأول والمباراة بهدفين الأول في الدقيقة الـ 12 من المباراة عن طريق البرازيلي داني ألفيش، والثاني أحرزه المدافع ليوناردو بونوتشي برأسية.

 

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
كلمات مفتاحية
لاتسيو
يوفنتوس
كأس إيطاليا

اقرأ أيضا

Thumbnail
شاهد: موناكو بطلا للدوري الفرنسي لأول مرة منذ 17 عاما
Thumbnail
شاهد: ريال مدريد يتصدر برباعية في شباك سيلتا فيجو

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  2. شاهد: هل توافق أنها أصعب التمريرات في تاريخ كرة القدم؟
  3. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: 25 مليون مشاهدة لأب ينوم ابنته بطريقة غريبة