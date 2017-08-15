حوادث
الثلاثاء 15 أغسطس 2017 10:07

بالصور: وفاة "دوبليرة" خلال تصويرها مشهد خطير من فيلم "ديدبول"

الحادث وقع خلال قيام الدوبليرة بأداء مشهد خطير بدراجة نارية
THE CANADIAN PRESS
قالت الشرطة الكندية في مدينة فانكوفر، الاثنين، إن امرأة تؤدي مشاهد خطيرة، بدلًا من الممثلين، توفيت بعد حادث مميت خلال تصوير الجزء الثاني من فيلم "ديدبول".

وذكرت الشرطة أن الحادث وقع خلال قيام المرأة الدوبلير -وتدعى جوي هارييس وهي متسابقة أمريكية من أصول إفريقية- بأداء مشهد خطير بدراجة نارية، إذا على ما يبدو أنها فقدت السيطرة عليها فاصطدمت بقوة بنافذة مبنى برج شاو على طريق الواجهة البحرية بالقرب من جاك بول بلازا وسط مدينة فانكوفر.

وشوهدت الدراجة النارية واقعة على الأرض على بعد أمتار قليلة من النافذة المحطمة، محاطة بالزجاج المكسور المتناثر، فيما بدا أعضاء طاقم الفيلم في ذهول وظهر أحدهم يبكي.

وتقوم شرطة فانكوفر بالتعاون مع شركة "وركزافيك"، وهى شركة تأمين تعويضات العمال في بريتش كولومبيا بكندا، بالتحقيق في الحادث.

يذكر أن تصوير فيلم "ديدبول 2"، وهو فيلم أمريكي يستند إلى شخصية ديدبول في قصص "مارفيل كوميكس" المصورة، بدأ في نهاية يونيو/حزيران الماضي.

ومن المتوقع أن يتم عرض الفيلم الذي يقوم ببطولته ريان رينولدز في يونيو/حزيران 2018.

جوي هارييس الدوبليرة التي لقت حتفها أثناء التصوير (فيسبوك)
الدوبليرة أمريكية من أصل أفريقي (فيسبوك)

 

 

 

مكان الحادث (تويتر)

 

 

مشهد من فيلم Deadpool عام 2016
المصدر
وكالة الأنباء الألمانية
صحف أجنبية
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