بالصور والأسماء: العثور على جثامين 13 مهاجرًا مصريًا في ليبيا

أعلنت منظمة الهلال الأحمر الليبي بمدينة طبرق (شرق)، أمس الجمعة، عثورها على جثامين 13 مهاجرًا غير نظامي، يحملون الجنسية المصرية.

وقالت المنظمة في بيان، إن "الأجهزة الأمنية (الليبية) والهلال الأحمر بطبرق، انتشلت الخميس، جثامين 13 مهاجرًا مصريًا غير نظامي، من واحة الجغبوب (جنوب طبرق)، ودفنوها في الصحراء بعد إتمام الإجراءات (لم توضحها)".

ولم تصدر السلطات المصرية، بيانًا، حول هذا الشأن، حتى الآن.

وتأتي الواقعة بعد شهرين من عثور السلطات في ليبيا على جثامين 48 مصريًا، لقوا حتفهم في صحراء ليبيا، بالقرب من طبرق، أثناء قيامهم بهجرة غير نظامية.



وكشف العميد أحمد المسماري، المتحدث باسم قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن إحدى دوريات المنطقة العسكرية في طبرق عثرت على 16 جثة لمهاجرين غير نظاميين على مسافة 310 كم جنوب غرب طبرق ولا يزال جاري مسح المنطقة.

وكشف المسماري صور الأوراق الثبوتية للجثث التي عثرث عليها الدوريات، مشيرا إلى أن منهم 13 مصريا حاولوا الهجرة الى ليبيا.