بالصور.. موناليزا تذهب للحجر المنزلي بسبب كورونا!
وغرد الحساب مازحا "موناليزا تمكث الآن في البيت، وأنت؟.. أفضل شيء لمحاربة انتشار فيروس كورونا هو شيء واحد يمكننا جميعا أن نقوم به، وهو البقاء في البيت".
وقام المصور مصمم الغرافيك الإسباني ديفيد بوكيه بتعديل اللوحة، كما أدخل تعديلات على عدد من اللوحات الشهيرة لإخفاء الناس منها، في إشارة ساخرة إلى بقائهم بالبيت تجنبا لانتشار العدوى.
The Mona Lisa is staying at home, and you?— UNESCO (@UNESCO) April 3, 2020
To fight #COVID19, there's ONE thing we all can do: #StayAtHome.
📷@DavidBokeh #ShareCulture #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/RWyjuzW3hn
ونشر بوكيه صورة للوحة "الصرخة" الشهيرة لإدفارد مونش بدون الشخص الذي يصرخ على الجسر، ويعتبر البعض اللوحة ثاني أشهر لوحة بعد الموناليزا، وأيقونة القلق الإنساني في العصر الحديث.
وغرد حساب اليونسكو تعليقا على اللوحة المعدلة "لا أعذار، إذا كان الفن قادرًا على فعل ذلك، يمكنك ذلك أيضًا!" في المعركة ضد كورونا، افعل الشيء الذكي لحماية الآخرين ونفسك أيضًا: ابق بالبيت".
See this? No excuses, if Art can do it, so can you!— UNESCO (@UNESCO) April 1, 2020
In the fight against #COVID19, do the smart thing to protect others & also yourself: #StayAtHome.
And while at it, take the opportunity to #ShareCulture with the world!
Thank you @DavidBokeh for this great concept! https://t.co/G1xznEDlp7
ومن جانب آخر، انتشرت رسوم الغرافيتي واللوحات في إيطاليا وإسبانيا تصور الموناليزا وهي ترتدي الكمامة مع تصاعد الأزمة وتساقط الضحايا وإلغاء الفعاليات المختلفة بسبب انتشار العدوى في القارة الأوربية، والعالم بأسره.
وتقوم عدد من المتاحف حول العالم بتقديم خدمة الجولة الافتراضية عبر الإنترنت، بعد اضطرارها إلى الإغلاق للحد من انتشار فيروس كورونا، منها متحف اللوفر بباريس، ومتحف الفاتيكان.
وتبث عدد من دور الأوبرا والمسارح عروضها مجانا بسبب إجراءات العزل المنزلي حول العالم، مثل أوبرا فيينا، و أوبرا متروبوليتان.
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