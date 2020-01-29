بالصور: موالون للنظام السوري يحرقون ضريح الخليفة عمر بن عبد العزيز
وبثت وكالة سانا التابعة للنظام السوري ألبوم صور بتاريخ 28 يناير/كانون الثاني الجاري للمعارك الدائرة في ريف إدلب الجنوبي ومن بينها صورة تظهر ضريح الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز محترقا وأثار دمار وهدم في داخله. الأمر الذي أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي من الموالين والمعارضين للنظام السوري معتبرين هذا العمل "إجراميا".
علاء الدين فطراوي— gazi homran (@GaziHomran) January 29, 2020
تتار العصر احفاد القردة يحرقون ضريح الخليفة عمر بن عبد العزيز في قرية #دير_الشرقي بريف #ادلب الجنوبي وينشرون صورة له بعد سرقة محتوياته.
أين انتم أيها المسلمون هنا مرقد خامس الخلفاء الراشدين
ألا لعنة الله على كل من تخاذل pic.twitter.com/jFxJek1UVy
وتساءل بعض النشطاء عن "الدين الذي يحمله العناصر التابعين للنظام السوري!"، وتداولوا صورا من وسائل إعلام النظام قبل حرق الضريح وهدمه.
العصابات النصيرية المجرمه تقوم بنبش وحرق ضريح الخليفة العادل عمر بن عبدالعزيز وحرق المصاحف— بيازيد بيازيد (@qMTIAcru5tnMeHv) January 29, 2020
أحقر طائفه مجرمه غارقه بالإجرام و الخيانه عبر التاريخ. pic.twitter.com/HsJctlXyn4
وعمر بن عبد العزيز هو ثامن خلفاء بني أُمية ومُلقب بخامس الخلفاء الراشدين.
وقال النشطاء إن قبر زوجته فاطمة بنت عبد الملك بن مروان، وقبر خادم الضريح الشيخ "أبو زكريا بن يحيى المنصور"، قد تعرضا للحرق أيضا.
الفرس والروم والنصيرية يحرقون ضريح الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز ويثأرون منه ، والمسلمون في غفلة عن هذا سوف تصل السيوف رقابكم لأنكم تقاعستم عن نصرتنا كما وصلت بغداد في عهد التتار لإنها تقاعست عن نصرة المسلمين في مرو .— عبدالوكيل الشحود (@abd_alwakel) January 28, 2020
تاريخ يعيد نفسه pic.twitter.com/X0xlnJz3re