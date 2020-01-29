الصراع في سوريا
الأربعاء 29 يناير 2020 21:16

بالصور: موالون للنظام السوري يحرقون ضريح الخليفة عمر بن عبد العزيز

ضريح الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز بعد تعرضه للحرق
مواقع التواصل
بثت وسائل إعلام تابعة للنظام السوري صورا من داخل ضريح الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز شرقي معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي قبيل تعرضه لأي أضرارعندما سيطر النظام على قرية دير الشرقي

وبثت وكالة سانا التابعة للنظام السوري ألبوم صور بتاريخ 28 يناير/كانون الثاني الجاري للمعارك الدائرة في ريف إدلب الجنوبي ومن بينها صورة تظهر ضريح الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز محترقا وأثار دمار وهدم في داخله. الأمر الذي أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي من الموالين والمعارضين للنظام السوري معتبرين هذا العمل "إجراميا".

وتساءل بعض النشطاء عن "الدين الذي يحمله العناصر التابعين للنظام السوري!"، وتداولوا صورا من وسائل إعلام النظام قبل حرق الضريح وهدمه.

وعمر بن عبد العزيز هو ثامن خلفاء بني أُمية ومُلقب بخامس الخلفاء الراشدين.
وقال النشطاء إن قبر زوجته فاطمة بنت عبد الملك بن مروان، وقبر خادم الضريح الشيخ "أبو زكريا بن يحيى المنصور"، قد تعرضا للحرق أيضا.

 

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل
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الصراع في سوريا
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ضريح

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