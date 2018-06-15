بالصور: ملايين المسلمين حول العالم يؤدون الصلاة ويحتفلون بالعيد

أدّى ملايين المسلمين في مختلف أنحاء العالم، صلاة عيد الفطر المبارك، صباح اليوم الجمعة، أول أيام عيد الفطر.

صلاة العيد من خان يونس - غزة

فقد أدّى قرابة 90 ألف من المصلين من القدس والداخل الفلسطيني صباح اليوم الجمعة صلاة عيد الفطر في المسجد الأقصى، بينما أدّى الألاف من سكان قطاع غزة صلاة العيد قرب خيام العودة المقامة على بُعد مئات الأمتار من السياج الحدودي شرق قطاع غزة مع إسرائيل.

مسلمون يؤدون صلاة العيد في تايلاند

وفي أفغانستان التي أعلنت الحكومة عن توصلها إلى هدنة مؤقتة مع حركة طالبان حتى الأربعاء المقبل، توافد المواطنون إلى المساجد التي اكتظّت بالمصلين، وأدوا صلاة العيد.

كما عجّت مساجد أذربيجان والسويد وأوزباكستان بالمصلين، وهنّأ المصلون بعضهم بعضاً بمناسبة حلول عيد الفطر، واضطر بعضهم لأداء الصلاة على والأرصفة.

صلاة العيد في مسجد السليمانية في إسطنبول



وكانت أجواء العيد حاضرة أيضاً في البوسنة وصربيا وكرواتيا والجبل الأسود ومقدونيا وكوسوفو.

وبدأ المسلمون صباحهم في دول البلقان بالتوجه إلى المساجد، لأداء صلاة العيد، وتبادلوا التهاني، وفي بريطانيا، تجمع المسلمون في حديقة سمول هيث في برمنغهام لتأدية صلاة العيد والاحتفال بعيد الفطر.

صلاة العيد من العاصمة الفلبينية مانيلا

واحتفل العديد من المسلمين والمسلمات في كوريا الجنوبية، الجمعة، بعيد الفطر المبارك بأدائهم صلاة العيد التي أقيمت في المسجد الوحيد في العاصمة مسجد سول المركزي.

وفي ماليزيا، شارك رئيس الوزراء مهاتير محمد في تأدية صلاة عيد الفطر في العاصمة كوالالمبور.

وخلال خطبة العيد أوصى خطباء المساجد المصلين بالتكافل والتكاتف والتضامن، وتمنوا أن يكون العيد وسيلة لإحلال السلام والسعادة والاستقرار للعالم الإسلامي وللإنسانية جمعاء.