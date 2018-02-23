بالصور: معاناة سكان الغوطة تحت الأقبية في ظل القصف

فرضت خمسة أيام من القصف المكثف على الغوطة الشرقية بسوريا نمطا جديدا من الرعب على سكان منطقة تعاني بالفعل من الحصار منذ سنوات.

وتفرض الحرب الأهلية السورية منذ فترة طويلة إيقاعها على الحياة اليومية في الغوطة الشرقية أكبر منطقة خاضعة للمعارضة قرب العاصمة دمشق إذ تفصلها عن العالم الخارجي وتحد من وصول الوقود والكهرباء والغذاء والدواء إليها.

ومنذ (الأحد) الماضي، تشهد المنطقة قصفا عنيفا بالصواريخ والطائرات.

وتقول حكومة النظام السوري إنها تقصف غوطة دمشق لوقف هجمات بقذائف المورتر على دمشق.

ويحاول سكان المدينة الاحتماء في الملاجئ، وهي في الغالب أقبية بمنازل قائمة تحميها أكياس من الرمال. لكن الناس حفروا أيضا أقبية أخرى بين منازلهم أو في الأزقة الضيقة.

ومن لا يجد يحتمي بأي مكان في الطابق الأرضي بمنزله.

وقال بلال أبو صلاح "بالملجأ مطرح ما أنا جالس هلق، فيه بطارية 12 فولت بتضوي لمبة صغيرة. كل واحد بيجي بيجيب معو فرشته وبطانيته. ما في ماء جارية والدكاترة حذروا من الجرب والقمل".

وقال إن أسرته تشترك في الملجأ مع سبع أسر أخرى مشيرا إلى أن المراحيض به بدائية والتهوية سيئة والرائحة لا تطاق.

رجل يحفر مأوى تحت منزل بلال عيسى في بلدة الغوطة الشرقية المحاصرة في حموريه قرب دمشق(رويترز)

ويجلس الناس أو يرقدون على حشايا في الظلام في أغلب الأحوال.

وفي ملاجئ أخرى تمكنت الأسر من تأسيس اتصالات ضعيفة بالإنترنت.

وبينما يحاول الناس النوم تبدأ القنابل في التساقط.

وخلال الأسبوع الجاري شهدت الفترة من الضحى وحتى منتصف الليل أسوأ قصف.

وقال محمود الذي اتصلت به رويترز عبر رسالة صوتية على الهاتف في بلدة حمورية بالغوطة الشرقية "اتضرب بيتي يوم الاثنين. وكان داخل المنزل أسرته المؤلفة من تسعة أفراد بينهم أربعة أطفال. وكان هو بمنزل جيرانه".

وأضاف "عشت معاناة إني شيلهم من تحت الردم. فقدت وعيي وصرت أصرخ. كل مرة كنت أسحب ولد كنت أفرح وأتأمل وأخاف على الباقين".

ويباشر الدفاع المدني المعروف باسم الخوذ البيضاء عملية إنقاذ لرفع الحطام وانتشال المصابين ونقلهم إلى المستشفيات. وأعضاء الدفاع المدني هم أكثر الناس عرضة للهجمات نظرا لعملهم في العراء خلال أخطر الأوقات.

وقال سراج الذي يعمل في الخوذ البيضاء "يتم استهداف الطاقم الإنساني والآليات. قتل أربعة من المتطوعين المدنيين في بداية الهجوم".

وقالت الأمم المتحدة إن المستشفيات جرى استهدافها عدة مرات هذا الأسبوع.

وداخل المستشفيات يعاني المسعفون في ظل قلة المعدات وتقادم الأدوية.

وقال أحد المتطوعين ويدعى خالد "ما عاد بقى عنا خيطان جراحية. تضررت سبع سيارات إسعاف خلال أربعة أيام ماضية. ما بقا عنا مخدر (ولا) مطهرات أو مضادات حيوية".

وقال متطوع آخر اسمه محمد "وصل الطاقم الطبي إلى مستوى ضغط نفسي وجسدي لدرجة ما بقا فيهم يتحملوا".

ويقل القصف عند منتصف الليل تقريبا.

وقال مؤيد الحافي "الصبح بكير بيروحوا الناس على بيوتهم ليصلحوا الأضرار أو يجيبوا أغراض من بيوتهم المدمرة وأنا بروح بشوف عيلتي إذا بدهن شيء من برا".

والمهام كثيرة. وقال محمود الذي يقطن في حمورية "الشباب بيظهروا لينضفوا الشوارع من الردم حتى تقدر سيارات الإسعاف تمرق. مستحيل نقدر نعمل هيك الصبح".

والفجر هو الفترة التي تشهد أكبر نشاط في الشوارع حيث يحاول الناس إيجاد أي محال مفتوحة لا يزال يتبقى لديها أطعمة للبيع وهو أمر نادر.

أطفال يسيرون على ركام المباني المتضررة بعد غارة جوية في مدينة دوما المحاصرة في الغوطة الشرقية في دمشق (رويترز)

وقال الحافي "عيلتي عم تاكل أي شيء بيلاقوه بالبيت أو بالشارع".

وتوجد أيضا مهمة أخرى يتم القيام بها بين منتصف الليل وشروق الشمس قبل قدوم الطائرات الحربية.

وقال محمود "بندفن المتوفين الصبح بكير العيل (العائلات) بتطلع بالسرقة حتى ما تشوفهم طيارات الاستطلاع وتقصفهم".