صناعة السيارات
الجمعة 12 مايو 2017 09:47

بالصور: مصري يصنع سيارة تنافس التوك توك

المصري أحمد ينافس التوك توك الواسع الانتشار
رويترز
صنع المصري أحمد سعيد عمر سيارة صغيرة ذات أربع عجلات في ورشته القريبة من أهرام الجيزة أملا في أن تسد هذه السيارة الصغيرة ، الفجوة في السوق المحلي.

السيارة "الميني" التي أنتجها عمر مستطيلة الشكل ولها جسم من الصلب وتتسع لستة أفراد وهي أقل ثمنا من التوك توك المستورد واسع الانتشار نظرا لصناعتها من مواد محلية بالكامل تقريبا.

وارتفعت أسعار المنتجات المستوردة منذ أن خفضت الحكومة قيمة الجنيه في نوفمبر /تشرين الثاني في إطار إجراءات لتحفيز الاقتصاد.

ويصل سعر (التوك توك ) إلى نحو 38 ألف جنيه (2105 دولارات) وهو مزود بمحرك قوته 17.5 حصان بينما تتكلف سيارة عمر 34 ألفا ولها محرك بقوة 30 حصانا.

وقال عمر البالغ من العمر 35 عاما لرويترز "هي حاجة بديلة عن التوك توك وبسعر أفضل واقتصاديا أفضل ".

وينتشر التوك توك ذو الثلاث عجلات في الكثير من مدن مصر وخاصة في الأحياء ذات الشوارع الضيقة أغلب هذا النوع مستورد من الهند.

ونظرا لارتفاع تكلفة الاستيراد يعتقد عمر أن السوق قد تتسع لتصميمه الجديد.

ويقول عمر إن السيارة متاحة في بعض المعارض وإن هناك من اشتروها.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
كلمات مفتاحية
توك توك
مصري
صناعة
محلية
تكلفة أقل

اقرأ أيضا

Thumbnail
شاهد: أول زوجين ينجحان في تسلق أعلى 14 قمة في العالم
Thumbnail
اعتقال مؤرخين في تركيا أساءوا لوالدة وبنت أتاتورك: ماذا قالوا؟

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  2. شاهد: هل توافق أنها أصعب التمريرات في تاريخ كرة القدم؟
  3. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: 25 مليون مشاهدة لأب ينوم ابنته بطريقة غريبة