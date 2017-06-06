بالصور: مسن فلسطيني يخوض امتحانات الثانوية العامة

ينكب الفلسطيني عبد القادر أبو عجمية، 81 عاما، على الدراسة بجهد آملا بأن يحالفه الحظ بالنجاح في امتحانات شهادة الثانوية العامة لهذا العام.

ورسب أبو عجمية، وهو بائع متقاعد من مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، في امتحانات العام الماضي التي خاضها لأول مرة في حياته لكنه صمم على التقدم للامتحان للمرة الثانية، هذا العام.

ويدرس أبو عجمية، وهو أب لأربعة عشر ابنا وابنة، خمس ساعات يوميا ويبذل جهدا للتركيز مقاوما محاولات أحفاده الستة والثلاثين إقناعه باللعب معهم.

ويخوض أبو عجمية امتحاناته في غرفة خصصت له في المدرسة المحلية، إذ إنه يضطر لإملاء الإجابات على مساعدة له بعد أن أثرت جلطة أصابته على حركة يده.

وأظهرت أرقام الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن نسبة الأمية بين الفلسطينيين فوق عمر 15 عاما تبلغ 3.3 في المئة فقط وهي من أدنى المعدلات في العالم العربي.

وبدأ أبو عجمية الدراسة في مدرسة بقرية على مقربة من الرملة قبل النكبة عام 1948 حين اضطرت عائلة أبو عجمية إلى الهرب واللجوء إلى الضفة الغربية.

واضطر أبو عجمية إلى التخلي عن حلمه بالدراسة والعمل في بيع الأطعمة وبدأ بالتفكير في تحقيق أمنيته بعد تقاعده، مشددا على هدفه بأن يكون على قدم المساواة في التحصيل العلمي مع أولاده وأحفاده.

وتعلن نتائج الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة في منتصف يوليو تموز وتستعد العائلة للاحتفال إذا نجح عميدها لكن ابنه قال إن والده لا ينوي إكمال الدراسة والذهاب للجامعة.