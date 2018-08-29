تركيا وألمانيا
الأربعاء 29 أغسطس 2018 15:25

بالصور: مدينة ألمانية تزيل تمثالا لأردوغان بعد مواجهات

رويترز
أزالت مدينة فيسبادن الألمانية (الأربعاء) تمثالا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وضعه فنانون مؤقتا في إحدى الساحات.
  • أثار وضع التمثال مواجهات بين مؤيدين للرئيس التركي ومعارضين له.    
  • سلطات المدينة على تويتر: بالاتفاق مع شرطة المقاطعة، قرر رئيس البلدية زفين غيريخ إزالة التمثال لعدم التمكن من ضمان الأمن.
  • وصلت عناصر الإطفاء بعيد منتصف الليل مزودة برافعة لإزالة التمثال الذهبي اللون البالغ ارتفاعه أربعة أمتار من "ساحة الوحدة الألمانية"، حيث وضع يوم الإثنين في إطار مهرجان ثقافي في فيسبادن.     
  • تضم ألمانيا أقلية كبيرة من الأتراك.    
  • بعد وضع التمثال في الساحة تم تلطيخه بعبارات مثل "هتلر تركيا".
  • متحدث باسم الشرطة: كان هناك جوّ عدائي بعض الشيء  
  • رئيس مجلس المدينة أوليفر فرانتس: المواجهات اللفظية تصاعدت وأصبحت عراكا وشوهدت أسلحة بيضاء.    
  • مدير مسرح فيسبادن إريك لاوفنبرغ: وضعنا التمثال لإثارة النقاش بشأن أردوغان.
  • مدير مسرح فيسبادن: في بلد ديموقراطي يتعين سماع جميع الآراء.
     

 

السلطات الألمانية تزيل تمثالا ضخما للرئيس التركي رجب طيب أردوغان

 

 

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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تركيا
ألمانيا
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
تمثال

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