بالصور: مارادونا يدخن السيجار في كأس العالم ويتجاهل لافتات التحذير

أصر أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا على تدخين السيجار أثناء مباراة بلاده ضد أيسلندا في كأس العالم، متجاهلا لافتات التحذير من التدخين التي ظهرت أثناء المباراة.

وظهر مارادونا وفي يده سيجار بملعب سبارتاك في العاصمة الروسية موسكو السبت، خلال مباراة الأرجنتين وأيسلندا ضمن مباريات المجموعة الرابعة لنهائيات كأس العالم (روسيا 2018).

واعتبر مراقبون أن مارادونا كسر - بذلك - القواعد والتقاليد الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بظهوره المثير للجدل في مدرجات الأرجنتين.

ورغم أنه حظي بترحيب كافة الجماهير الأرجنتينية التي وقف ملوحا لها، فإنه أصر على أن يقف ممسكا بسيجار في يده، رغم لافتات التحذير من التدخين.

وتقضي قواعد "الفيفا" بحظر التدخين في محيط الملعب، أو في داخل مناطق المنافسة مثل غرف الملابس.

وكان من اللافت للنظر ارتداء مارادونا لساعتي يد، وقالت صحيفة "ذي صن" البريطانية إنه يفعل ذلك دائما أثناء سفره، حيث تشير إحدى الساعتين إلى التوقيت في البلد الذي يسافر إليه، بينما يقوم بضبط الأخرى على توقيت بلاده.

وتشارك الأرجنتين في المجموعة الرابعة لكأس العالم بجانب منتخبات أيسلندا وبيرو والدنمارك.