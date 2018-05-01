بالصور: ليفربول يحتفي بمحمد صلاح

احتفل لاعبو فريق ليفربول الإنجليزي بفوز مهاجم الفريق محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، وذلك خلال تدريب الفريق اليوم الإثنين.

ونشر الحساب الرسمي للنادي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة للاعبين خلال مران الفريق وهم يحملون المهاجم المصري محمد صلاح.

وكتب النادي على صفحته " الفريق يحتفل مع محمد صلاح بفوزه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي.. هكذا نحتفل كفريق.. كعائلة.. كأسرة واحدة."

ويستعد ليفربول لمواجهة حاسمة مع فريق "روما" الإيطالي مساء الأربعاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب "الأولمبيكو". وانتهت مباراة الذهاب لصالح ليفربول بالفوز 5-2.