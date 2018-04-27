أيرلندا
الجمعة 27 أبريل 2018 10:26

بالصور: كاتدرائية في دبلن تستعيد قلب قديس بعد ستة أعوام على سرقته

قلب أوتول الذي يبلغ من العمر 800 عام يعود إلى كاتدرائية كنيسة المسيح بعد سرقته قبل ست سنوات في دبلن
قلب أوتول الذي يبلغ من العمر 800 عام يعود إلى كاتدرائية كنيسة المسيح بعد سرقته قبل ست سنوات في دبلن
رويترز
استعادت أقدم كاتدرائية في دبلن أمس (الخميس) قلب القديس لورنس أوتول المحفوظ منذ نحو 800 عام وذلك بعد ستة أعوام على سرقته.

وكان لص قد سرق قلب أوتول، وهو أول كبير أساقفة أيرلندي لدبلن، من كاتدرائية كنيسة المسيح عام 2012.

ولم يلتفت اللص إلى قطع أثرية ذهبية أخرى وركز على الأثر الخاص بالقديس والمحفوظ في صندوق من الخشب على شكل قلب داخل قفص معدني.

وتوفي أوتول في شمال فرنسا عام 1180 لكن قلبه أعيد إلى دبلن ووضع في الكاتدرائية لما يزيد على ثمانية قرون.

امرأة تنظر إلى قلب القديس الراعي سانت لورانس أوتول البالغ من العمر 800 عام (رويترز(

وقال عميد الكاتدرائية ديرموت دان لهيئة البث الوطنية الأيرلندية (آر.تي.إي) "هذا أمر لا يصدق على الإطلاق... أشعر بسعادة غامرة لأنه لم يُمس".

وبينما قاد كورال الكنيسة الحضور لترديد ترنيمة القديس أوتول سار باتريك ليهي مساعد مفوض الشرطة لمنطقة دبلن إلى المذبح حيث تم تسليم القلب على وسادة ووضعه على حامل.

وقال ليهي للصحفيين "أنا سعيد للغاية لإعادته إلى موضعه في كنيسة المسيح".

وامتنع متحدث باسم الشرطة عن التعليق على تقارير بأن أفراد الشرطة عثروا على القلب المسروق في متنزه فينيكس بارك في دبلن أو قول ما إذا كانت السلطات قد توصلت إلى اللص.

رويترز

 

رويترز
قلب أوتول الذي يبلغ من العمر 800 عام يعود إلى كاتدرائية كنيسة المسيح بعد سرقته قبل ست سنوات في دبلن- رويترز

 

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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أيرلندا
دبلن
كاتدرائية
قلب أوتول
كبير أساقفة
كاتدرائية كنيسة المسيح

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