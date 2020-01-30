الصراع في سوريا
الخميس 30 يناير 2020 22:03

بالصور: قوات النظام السوري تقتل رجلا مسّنا وتحرقه في معرة النعمان

الحاج "أحمد جفال" كان يعمل في جمع البلاستيك من شوارع معرة النعمان
مواقع التواصل
قال ناشطون سوريون وصفحات إخبارية محلية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن عناصر للنظام قتلت رجلا مسنا في مدينة معرة النعمان، عقب سيطرتها عليها أول أمس الثلاثاء.

وتناقل ناشطون سوريون صورة لجثة الرجل وأحد عناصر النظام يضع قدمه فوق جثته، في مشهد أثار غضب المدنيين والناشطين في إدلب.

وقال ناشطون من معرة النعمان، إن الرجل المسن واسمه "أحمد جفال" لم يخرج من المعرة، وظل فيها حتى آخر لحظة ولم يكن يريد الخروج منها أبدا.


وقال المركز الإعلامي العام عبر حسابه على فيسبوك إن "قوات النظام السوري والمليشيات الروسية قامت صباح اليوم بإعدام المُسن "أحمد الجفال" ومن ثم سكب البنزين عليه وإحراق جثته داخل الحي الشمالي في مدينة معرة النعمان بعد سيطرتهم عليها ليلة أمس".


كما قالت شبكة أخبار إدلب عبر حسابها على فيسبوك إن الحاج "أحمد جفال"، وهو رجل مسن فقير وبسيط يعمل في جمع البلاستيك من شوارع معرة النعمان ليؤمن قوت يومه. في بداية الحملة على معرة النعمان حاولت فرق الدفاع المدني إخراجه ولكنه رفض بشدة، وفي الآونة الأخيرة بحثوا عنه ولم يجدوه وظنوا أنه قد خرج من المدينة. ولكن قوات الأسد قتلته بعد أن احتلت المدينة ومثلت بجثته.

وتسيطر قوات النظام السوري وروسيا على مدينة معرة النعمان في ريف إدلب الجنوبي بالكامل بعد معارك وغطاء جوي روسي عنيف تسبب بنزوح مئات الآلاف من المدنيين نحو الحدود السورية التركية والمناطق الأكثر أمناً.

المصدر
الجزيرة مباشر
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معرة النعمان
نظام الأسد
الصراع في سوريا

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