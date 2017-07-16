بالصور: قفازات كهربائية تحول لغة "الصم والبكم" لرسائل نصية

طوَّر علماء أمريكيون في جامعة كاليفورنيا بسان دييغو، قفازًا كهربائيًا يمكنه تحويل لغة الإشارة إلى رسائل نصية لتعزيز قدرة الصم والبكم على التواصل مع الآخرين.

ويقوم الجهاز المبتكر بتحويل 26 حرفًا من لغة الإشارة إلى نص يتم عرضه على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر، وصمم القفاز لمساعدة الصم والبكم على إرسال الرسائل إلى أولئك الذين لا يفهمون لغة الإشارة.

وتعد لغة الإشارة الشكل الوحيد المتاح للتواصل بين الصم والبكم، وفقًا لما أظهرته الإحصاءات وذلك لأن تعلم اللغات المكتوبة يمكن أن يكون صعبًا دون القدرة على فهم الأصوات التي تتوافق مع كلمات معينة.

ويتكون الجهاز المبتكر من قفازات رياضية زودت بتسعة مستشعرات على مفاصل الأصابع بحيث تتمدد عندما يحني المستخدم أصابعه ما يؤدي إلى إنتاج إشارة كهربائية تتم معالجتها بواسطة البرنامج لمعرفة معنى الحركة.

وثبتت أجهزة استشعار الحركة على الجزء السفلي من القفازات أيضًا لتسجيل حركة اليد وسكونها ما يتيح إمكانية التمييز بين أحرف معينة وترسل المعلومات من القفازات عن طريق البلوتوث إلى تطبيق على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر من أجل عرض نسخة مترجمة من الرسالة.

وقال الباحث تيموثي أوكونور، الذي يقوم حاليا بتطوير هذه التكنولوجيا، إن القفازات تفوقت على الاختراعات السابقة لأنها مرنة وخفيفة الوزن.

وأضاف أن التكنولوجيا الحديثة يمكن أن تستخدم للتحكم بالروبوتات في المستقبل.