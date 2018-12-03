بالصور: قتلى وجرحى في أحداث عنف بعد ذبح بقرة شمالي الهند

سيارة محترقة جراء أعمال العنف من قبل المتطرفين الهندوس غيتي

قالت الشرطة الهندية إن ضابطا كبيرا ورجلا قتلا، الاثنين، في احتجاجات عنيفة بسبب ذبح بقرة، وهي حيوان مقدس في الثقافة الهندوسية، بولاية أوتار براديش شمالي البلاد.

التفاصيل حشد غاضب ألقى الحجارة وأضرموا النيران في مركبات أمام أحد مراكز الشرطة بسبب ما اعتقدوا أنه ذبح بقرة.

الشرطة الهندية: ضابط قُتل إثر رشقه بالحجارة بينما قُتل الرجل الثاني بالرصاص.

الشرطة: قرويون شكوا بعد عثورهم على بقرة نافقة وخرجوا إلى الشوارع للاحتجاج. أغلقوا أحد الطرق بواسطة جرار زراعي وألقوا حجارة. خلفية من يطلق عليهم اسم "حراس البقر" قتلوا خلال السنوات القليلة الماضية عددا من المسلمين الذين كانوا يشاركون في نقل الماشية إلى المجازر.

الولاية الواقعة شمالي الهند شهدت توترات من حين للآخر بين المسلمين والهندوس، حيث تظاهر عشرات آلاف المتطرفين الهندوس الأسبوع الماضي للمطالبة ببناء معبد هندوسي في "أيودها" بالولاية في موقع مسجد بابري التاريخي المدمر من قبل متطرفين هندوس عام 1992.

الخلاف على موقع المسجد التاريخي تسبب في أعمال شغب عام 1992 أوقعت أكثر من ألفي قتيل.

في العام 1992 دمر متطرفون هندوس المسجد الذي كان قد شيد في القرن السادس عشر على يد أول إمبراطور مغولي، وأثار هذا العمل أعمال عنف واسعة خلفت أكثر من ألفي قتيل معظمهم من المسلمين.