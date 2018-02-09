بالصور: عرض "أندر ألماسة بيضاء" للبيع في مزاد بلندن

يتوقع أن تجلب ألماسة في حجم ثمرة فراولة كبيرة سعرا قياسيا عالميا عندما تعرض للبيع في دار سوذبيز للمزادات في لندن هذا الشهر.

والألماسة المستديرة اللامعة البيضاء اللون التي يزيد وزنها قليلا على 102 قيراط أصغر من الألماسة البيضاوية التي تزن 163 قيراطا وبيعت في هونغ كونغ عام 2013 وتحمل حاليا السعر القياسي للقيراط.

لكن دار سوذبيز، التي تولت أيضا عملية البيع في هونغ كونغ، تتوقع أن تجلب الألماسة الأصغر سعرا أعلى لندرتها وجودتها العالية.

وقالت باتي وونغ، رئيسة قسم الألماس بسوذبيز، لرويترز، "تلك (الجوهرة التي بيعت في هونج كونج) جلبت 260 ألف دولار للقيراط، وهو حاليا السعر القياسي العالمي لأي ألماسة شفافة. هذه (الألماسة) ولكونها مستديرة ومتلألئة فإن السعر سيكون أعلى من ذلك".

وقالت سوذبيز إن الألماسة هي الجوهرة الوحيدة أكثر من 100 قيراط التي يمنحها المعهد الأمريكي لعلم الأحجار الكريمة أعلى تقييم في كل معيار.

ولم يجر الكشف عن سعر الألماسة التي ستباع في مزاد خاص.