بالصور: عاصفة رملية تضرب العاصمة السودانية

دخلت العاصفة الرملية التي ضربت العاصمة السودانية الخرطوم يومها الثاني، ما دفع السلطات إلى إلغاء العديد من رحلات الطيران في مطار الخرطوم.

كما أعلنت السلطات تعطيل الدراسة في عدد من مدارس الخرطوم والبلدات المجاورة.

ونقلت وكالة فرانس برس الناطق باسم مطار الخرطوم محمد مهدي قوله إنه تم إلغاء عدة رحلات داخلية ودولية بعد التحذير الذي نشرته مصلحة الأرصاد الجوية فجر الخميس.

وأضاف مهدي: "بسبب سوء الأحوال الجوية، نتوقع أن يبقى المطار مغلقا حتى إشعار آخر"، موضحا أنه تم تحويل مسار رحلتين تشغلهما خطوط جوية سودانية خاصة قادمتين من القاهرة والكويت الى بور سودان.

ويشهد السودان عادة عواصف رملية لا سيما الخرطوم لكنها تزول بعد عدة ساعات، إلا أن عاصفة الخميس استمرت كما يبدو فترة أطول بحسب مصلحة الأرصاد الجوية، فيما اشتكى السكان القلائل الذين غامروا بالخروج من منازلهم من رؤية ضعيفة جدا.