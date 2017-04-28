بالصور: شبيه لـ "ميسي" في إيران

قالت وكالة أنباء فارس الإيرانية، إن إيران شهدت ظهور شبيه للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم نادى برشلونة الإسباني إلا أنه إيراني الجنسية.

وقالت الوكالة، إن شبيه ميسي الذى يدعى "رضا برستش"، أصبحت لديه شهرة كبيرة في إيران، خاصة بعد تقليده لتسريحة شعر ميسي ولحيته، والذى انتشرت صوره على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وأضافت الوكالة، أن معجبي ميسي أقدموا على التقطوا صور سلفي مع "برستش" بسبب الشبه الكبير من مهاجم برشلونة.