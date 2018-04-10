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الثلاثاء 10 أبريل 2018 22:58

بالصور: "سيلفي" الحريري في باريس "لا تعليق"

تويتر
انتهز رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري وجوده في العاصمة الفرنسية باريس للالتقاط صور "سيلفي" مع عدد من قادة الدول.

ونشر الحريري على حسابه على تويتر صورة تجمعه مع ملك المغرب محمد السادس وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وكتب مع الصورة "لا تعليق".

كما نشر الحريري صورة أخرى تجمعه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي.

واجتذبت الصورتان آلاف التعليقات والمشاركات من جانب متابعي رئيس الوزراء اللبناني.

ويقوم ملك المغرب وولي العهد السعودي ورئيس الوزراء اللبناني بزيارات رسمية إلى العاصمة الفرنسية باريس، التقوا خلالها مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

المصدر
تويتر
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رئيس الوزراء اللبناني
سعد الحريري
ولي العهد السعودي
الأمير محمد بن سلمان
ملك المغرب
محمد السادس
الرئيس الفرنسي
إيمانويل ماكرون
تويتر

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