الاثنين 24 فبراير 2020 15:58
بالصور: سيدة تثير الجدل بعد إمامة صلاة في مسجد مختلط بفرنسا
أثارت امرأة فرنسية من أصول جزائرية الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إمامتها لصلاة مختلطة من الرجال والنساء في صلاة الجمعة الماضية في فرنسا.
ونشرت "كهينة بهلول" على صفحتها على فيسبوك رابطا لموضوع عن تلك الصلاة على صحيفة لوموند الفرنسية.
وعبر كثيرون عن سخطهم واعتبروا الأمر خروج عن الدين الإسلامي وتعاليمه.
وكانت بهلول قد نشرت على صفحتها في فيسبوك قبل أيام قائلة " سرني دعوتكم لأول صلاة جماعية ستقام في مسجد فاطمة".
المصدر
الجزيرة مباشر
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