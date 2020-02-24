فرنسا
الاثنين 24 فبراير 2020 15:58

بالصور: سيدة تثير الجدل بعد إمامة صلاة في مسجد مختلط بفرنسا

كهينة بهلول تؤم المصلين في صلاة الجمعة المختلطة
كهينة بهلول تؤم المصلين في صلاة الجمعة المختلطة
غيتي
أثارت امرأة فرنسية من أصول جزائرية الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إمامتها لصلاة مختلطة من الرجال والنساء في صلاة الجمعة الماضية في فرنسا.

ونشرت "كهينة بهلول" على صفحتها على فيسبوك رابطا لموضوع عن تلك الصلاة على صحيفة لوموند الفرنسية.

وعبر كثيرون عن سخطهم واعتبروا الأمر خروج عن الدين الإسلامي وتعاليمه.

وكانت بهلول قد نشرت على صفحتها في فيسبوك قبل أيام قائلة " سرني دعوتكم لأول صلاة جماعية ستقام في مسجد فاطمة".

 

 

 

 

كهينة بهلول تؤم المصلين في صلاة الجمعة المختلطة

المصدر
الجزيرة مباشر
كلمات مفتاحية
فرنسا
كهينة بهلول

اقرأ أيضا

Thumbnail
شاهد: مستوطنون يهرعون للملاجئ خوفا من صواريخ غزة
Thumbnail
القُبَيسيّات .. وأوّلُ ثلاث سنواتٍ من الثّورة (9)

الأكثر قراءة

  1. شاهد: مستوطنون يهرعون للملاجئ خوفا من صواريخ غزة
  2. شاهد: أردنيون ينحرون الجمال ترحيبا بأمير قطر.. واحتفاء شعبي واسع
  3. سامسونغ تغلق مصنعا للهواتف الذكية في كوريا الجنوبية بسبب كورونا
  4. مصادر تنفي تنفيذ حكم الإعدام بحق الضابط المصري السابق هشام عشماوي
  5. بدموع الوفاء.. تلاميذ يصطفون أثناء مرور جنازة معلمتهم (فيديو)