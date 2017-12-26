بالصور.. سبعيني تركي يحصد عشرات الميداليات في "الجري"

رغم بلوغه سن السبعين.. يواصل المدرس التركي المتقاعد قدير قره، ممارسة رياضته المفضلة وهي "الجري" منذ 30 عامًا، حصد خلالها الجوائز في المسابقات المحلية.

ويقيم قره -معلم صف- في ولاية نيغدة وسط تركيا، ويهوى ممارسة الرياضة منذ الصغر، بحسب قوله.

وأوضح أنه كان مولعا بلعب كرة القدم، حتى سن الأربعين، حيث تعرض لإصابة وخضع لعملية جراحية في الأربطة، أدت إلى عزوفه عن كرة القدم والتوجه إلى رياضة الجري.

وكشف أنه حصد نحو 70 ميدالية و12 كأسا، في المسابقات التي شارك فيها على مدار العقود الثلاثة الأخيرة.

وذكر قره أنه أصيب بسرطان المعدة وخضع لعملية جراحية عام 2003، ورغم ذلك لم يفقد العزيمة وواصل التشبث بالرياضة والحياة.

وأردف "بعد العملية قلت إني سأعيش وآمنت بأن الرياضة ستبقيني على قيد الحياة، وبدأت بالجري مع أني لم أكن أقوى على ذلك، واستمريت في مزاولة الرياضة".

وتابع أنه بعد ذلك شعر بأنه في حال أفضل، وبات يترقب الماراثونات في أي ولاية كانت، ليتنافس فيها.

وأوضح أنه حقق مؤخرًا، المرتبة الثالثة في ماراثون إسطنبول في الفئة 70-75 عامًا، والمرتبة الأولى على صعيد تركيا، في سباق بولاية بورصة.