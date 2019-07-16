مصر
الثلاثاء 16 يوليو 2019 21:16

بالصور: حفيظ دراجي يزور منزل أبو تريكة ويتناول الغذاء مع عائلته

الجزائري حفيظ دراجي المعلق الرياضي بقنوات "بي إن سبورت" (يمين) مع محمد أبو تريكة لاعب الأهلي المصري ومنتخب مصر السابق
زار الجزائري حفيظ دراجي المعلق الرياضي بقنوات "بي إن سبورت" منزل صديقه محمد أبو تريكة لاعب الأهلي المصري ومنتخب مصر السابق في قرية ناهيا بمحافظة الجيزة.

ويوجد دراجي في مصر لتغطية فعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

دراجي داخل منزل أبو تريكة:

نشر حفيظ صورا له مع عائلة أبو تريكة من داخل منزله عبر حسابه على "تويتر" وعلق عليها: "أحلى جلسة وأحلى غذاء بلدي مع أحلى عائلة في قرية ناهيا نواحي القاهرة وسط العائلة المحترمة لعزيزي وأخي محمد أبو تريكة".

تابع حفيظ: "شكرا جزيلا على الحفاوة والمودة وعلى دعوات والدة الكابتن أبو تريكة بالفوز للمنتخب الجزائري".

رد عليه نجم المنتخب المصري السابق أبو تريكة: "نتشرف بك يا كابتن حفيظ ونوّرت بيت الحاج محمد أبو تريكة الله يرحمه ودائما الحاجة الوالدة والعائلة في الموعد".

حرص دراجي على زيارة مقر النادي الأهلي المصري وقال عبر "تويتر" سعدت بزيارة مقر النادي الأهلي المصري ولقيت كل الترحاب من رئيس ومجلس إدارة النادي والأعضاء المحترمين.. تشرفت بالاستماع إلى شروحات حول نادي ليس ككل النوادي بعراقته وشعبيته جعلت منه كيانا بهذا الحجم. شكرا لكم على الحفاوة وعلى مساندتكم للمنتخب الجزائري في مشواره الإفريقي".

يشار إلى أن أبو تريكة تربطه علاقة صداقة وطيدة بحفيظ دراجي نظرًا لعمل الثنائي بشبكة قنوات بي أن سبورت، ويوجد الأخير في مصر حاليًا، للتعليق على مباريات كأس أمم أفريقيا، والتي تنتهي الجمعة المقبل بمواجهة الجزائر والسنغال في الدور النهائي.

المصدر
الجزيرة مباشر
كلمات مفتاحية
مصر
حفيظ دراجي
محمد أبو تريكة
منتخب مصر
منتخب الجزائر

اقرأ أيضا

Thumbnail
إيران تكشف مصير ناقلة النفط المختفية في مضيق هرمز
Thumbnail
ترمب: لن نبيع مقاتلات إف 35 إلى تركيا بعد تسلمها الصواريخ الروسية

الأكثر قراءة

  1. إيران تكشف مصير ناقلة النفط المختفية في مضيق هرمز
  2. ترمب: لن نبيع مقاتلات إف 35 إلى تركيا بعد تسلمها الصواريخ الروسية
  3. نتنياهو يبلغ ترمب تخوفه من صفقة القرن.. تعرف على السبب
  4. عشرات الأسر الفلسطينية بالقدس تخشى هدم الاحتلال لمنازلها
  5. مصر ترحل مشجعين جزائريين واستعدادات أمنية مكثفة للنهائي