فيروس كورونا المستجد
الجمعة 28 فبراير 2020 18:05

بالصور: حجر صحي على فندقين في أبوظبي بسبب كورونا

فندق كراون بلازا في أبوظبي
فندق كراون بلازا في أبوظبي أحد الفندقين الخاضعين للحجر الصحي
غيتي
فرضت السلطات في أبوظبي بالإمارات حجرا صحيا احترازيا على نزلاء في فندقين تعاملوا مع اثنين من راكبي الدراجات المحترفين من إيطاليا مصابين بالفيروس كورونا.

وألغيت المرحلتان الأخيرتان من طواف الإمارات للدراجات، والذي تضم بعض أبرز المتسابقين في العالم، بعد التأكد من إصابة المشاركين الإيطاليين.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم الجمعة نقلا عن دائرة الصحة في أبوظبي إن أشخاصا آخرين من المخالطين للإيطاليين في جزيرة ياس تم عزلهم في منازلهم.

كان قد تم تشخيص إصابة الإيطاليين بالفيروس أمس الخميس.

فندق كراون بلازا حيث فرض حجر صحي بسبب فيروس كورونا

 

 

 

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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الإمارات
فيروس كورونا

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