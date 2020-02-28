الجمعة 28 فبراير 2020 18:05
بالصور: حجر صحي على فندقين في أبوظبي بسبب كورونا
فرضت السلطات في أبوظبي بالإمارات حجرا صحيا احترازيا على نزلاء في فندقين تعاملوا مع اثنين من راكبي الدراجات المحترفين من إيطاليا مصابين بالفيروس كورونا.
وألغيت المرحلتان الأخيرتان من طواف الإمارات للدراجات، والذي تضم بعض أبرز المتسابقين في العالم، بعد التأكد من إصابة المشاركين الإيطاليين.
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم الجمعة نقلا عن دائرة الصحة في أبوظبي إن أشخاصا آخرين من المخالطين للإيطاليين في جزيرة ياس تم عزلهم في منازلهم.
كان قد تم تشخيص إصابة الإيطاليين بالفيروس أمس الخميس.
الحجر الصحي على المخالطين للشخصين المصابين من الفريق الإيطالي بفيروس كورونا #فيروس_كورونا_المستجد #كوفيد19#أبوظبي pic.twitter.com/wUrDv4Xcw9— دائرة الصحة - أبوظبي (@DoHSocial) February 28, 2020
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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