بالصور: تهديدات بالقتل لمحمد صلاح في العاصمة الإيطالية

علق مشجعون مجهولون في الدوري الإيطالي دمى "مشنوقة" تشبه اللاعب المصري المحترف في نادي روما محمد صلاح وعددا من لاعبي الفريق، فيما اعتبر رسالة تهديد بالقتل للاعب المصري.

واكتشفت السلطات الإيطالية هذه الرسالة المروعة مساء يوم الخميس بالقرب من المدرج الروماني (الكولوسيوم) بالعاصمة روما، بحسب موقع "فورزا إيتاليان فوتبول" المختص بكرة القدم.

وترك المشجعون لافتة في موقع الحادث تقول "نصيحة من غير إساءة: اتركوا الأنوار مضاءة عندما تنامون!" فيما اعتبر تهديدا مبطنا بالقتل أو الاعتداء على الاعبين.

وإلى جوار اللافتة شنق المشجعون دمى تصور محمد صلاح وراجا ناينجولان ودانيلي دي روسي، وهم يرتدون قمصانهم الرياضية التي تحمل أرقامهم المعروفين بها في نادي روما.

وقال موقع "فورزا إيتاليان فوتبول" إنه يعتقَد أن مشجعي نادي لاتسيو هم الذين تركوا هذه الرسالة.