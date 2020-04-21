فيروس كورونا المستجد
الثلاثاء 21 أبريل 2020 21:50

بالصور: تعقيم "الكعبة" استعدادا لرمضان بلا مصلين

تنظيف سطح وثوب الكعبة المشرفة
صفحة رئاسة شؤون الحرمين
أعلنت السلطات السعودية، الثلاثاء، تنظيف سطح وثوب الكعبة المشرفة، بعد يوم من إعلان عدم السماح للمصلين بالصلاة في الحرمين الشريفين خلال شهر رمضان.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، أنه "تمت أعمال تنظيف وتعقيم ثوب وسطح الكعبة المشرفة في وقت وجيز، عبر فريق فني متخصص".

وأشارت إلى أنه "تم إزالة العوالق الترابية، والحفاظ على نظافة ورونق الكعبة، خصوصا مع اقتراب شهر رمضان الذي يتطلب تهيئة الأجوء الروحانية والإيمانية بالحرمين الشريفين".

وأمس الإثنين، أعلنت رئاسة شؤون الحرمين (المسجد الحرام والمسجد النبوي) إقامة صلاة التراويح (في رمضان) والتهجد بالحرمين، مع استمرار تعليق حضور المصلين، نظرا لجائحة كورونا.

وقررت هيئة كبار العلماء السعودية (دينية حكومية عليا)، في 18 مارس/آذار الماضي، تعليق إقامة صلوات الجماعة والجمعة في مساجد المملكة، ضمن تدابير لمواجهة انتشار الفيروس، وهو إجراء اتخذته دول إسلامية عدة.

والثلاثاء، وصلت حصيلة الفيروس في السعودية إلى 11 ألفا و631 مصابا، منها 1640 حالة شفاء و109 حالات وفاة.

وحتى مساء الثلاثاء، أصاب كورونا أكثر من مليونين و536 ألفا بالعالم، توفي منهم ما يزيد على 175 ألفا، وتعافى أكثر من 671 ألفا، وفق موقع "worldmeters" المختص برصد ضحايا الفيروس

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات

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