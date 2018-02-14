بالصور .. تزوج في عيد الحب واكسب شهادة من الذهب مجانا

اصطف مئات التايلانديين خلال الليل لتسجيل زيجاتهم في عيد الحب، حيث سيتم توزيع شهادات زواج مصنوعة من الذهب لمجموعة قليلة من سعداء الحظ في أحد المكاتب الحكومية ببانكوك.

وهناك 10 شهادات ذهبية بقيمة 20 ألف باهت (636 دولارًا) لكل شهادة ستعطى إلى الأزواج سعداء الحظ في ذلك اليوم، حسبما أفادت باكابورن سا - نجوانساك، مديرة مكتب التوثيق في بانكوك.

وأضافت أن الهدف من الشهادات الذهبية هو تشجيع الزواج وزيادة معدل المواليد.

وأصبح تقليدًا سنويًا أن يتوافد التايلانديون إلى منطقة بانجراك لتسجيل زواجهم في يوم عيد الحب.

وهناك تقليد آخر خلال عيد الحب في تايلاند وهو حفلات الزفاف والغوص في المياه التي تجرى في مقاطعة ترانج جنوبي البلاد بهدف الترويج للسياحة.

ومن المقرر هذا العام أن يقوم 15 زوجًا، بينهم زوجان من الولايات المتحدة وآخران من بلجيكا، بالغوص لعمق 8 أمتار في بحر أندامان بهذه المناسبة.