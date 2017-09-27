بالصور: تركي يصنع لزوجته كرسيا متحركا بالطاقة الشمسية

صنع المزارع التركي صالح غوزال منصور، كرسيًا متحركًا يعمل بالطاقة الشمسية، لزوجته المريضة وشريكة حياته "مريم" التي يقيم معها منذ 40 عامًا في قرية جنوبي تركيا.

وقال منصور (57 عامًا)، الذي يعمل أيضًا في صيانة الشاحنات بقريته في مدينة أنطاكيا بولاية هطاي جنوبي تركيا، إن زوجته تعاني منذ مدة طويلة من فشل كلوي، قيّد حركتها.

وبعدما وجد أن الكرسي المتحرك الذي يعمل بالطاقة الكهربائية لا يفيد كثيرًا لحاجته للشحن باستمرار، قرر إيجاد حل بديل.

وبدأ منصور مشوار حله، بتركيب لوح للطاقة الشمسية على الكرسي المتحرك، الذي يؤمن شحن البطارية باستمرار حتى في الليل.

بدورها قالت الزوجة مريم، إنها باتت تتحرك بحرية بفضل كرسيها المطور.