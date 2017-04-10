بالصور: تركية تبتكر رسم الخرائط على سطح الماء

تعتبر التركية "غولتان جوخدار " أول شخص يخرج بفكرة رسم خرائط الدول والعالم، بواسطة " فن الإيبرو" أو الرسم على الماء.

جوخدار البالغة من العمر 63 عامًا، والمعلمة المتقاعدة، ترسم على الماء منذ 3 سنوات، إلى أن طورت مهاراتها في هذا المجال، برسم خرائط الدول والبلدان .

قالت جوخدار إنها كانت تبحث عن هواية تمارسها بعد تقاعدها إلى أن وقع اختيارها على فن الإيبرو، وأشارت إلى أن فن الإيبرو، يعتبر نوعًا من تزيين الأوراق، وإنه فنٌ متوارث منذ العهد العثماني في تركيا.

وأبدت جوخدار، شعورها بالسعادة لدى رؤيتها الألوان تمتزج وتتداخل فيما بينها خلال عملية الرسم، وبيّنت أنها نجحت في رسم خرائط دول العالم على الماء، عبر جهود ومساعي تطوير استغرقت 3 سنوات، وأنها طورت طريقة خاصة بها في رسم الخرائط على الماء.

وأبرزت جوخدار مثالا على رسم الخرائط، عبر الحديث عن رسم خارطة تركيا، وقالت إنها بدأت في تحديد قالب على الورق، من ثم سكبت 30 لونًا على قطعة قماش مصنوعة من الحرير، وبعدها أنهت رسم الخارطة، مراعية اختلاف ألوان اليابسة والبحر.

وقالت إن أعمالها الفنية تلقى اهتمام السياح الأجانب، وإنهم يطلبون منها رسم خرائط بلدانهم.

ويعد الإيبرو، من أقدم الفنون التركية التي ظهرت خلال العصور الوسطى في تركستان، الموطن الأصلي للأتراك، وهي منطقة واسعة في آسيا الوسطى، تضم حاليًا أربع جمهوريات تركيّة، استقلت عقب انهيار الاتحاد السوفيتي مطلع تسعينيات القرن الماضي، وهي كازاخستان، وأوزبكستان، وتركمانستان، وقرغيزيا، إضافة إلى إقليم تركستان الشرقية.

بلغ الإيبرو أوجه في عهد الإمبراطورية العثمانية، وانتقل منها إلى أوربا، بعد فتح القسطنطينية (إسطنبول) عام 1453، عن طريق الزوار، والتجار القادمين إلى حاضرة الخلافة العثمانية، وعرف ذلك الفن في أوربا باسم الورق التركي.

يذكر أن منظمة اليونسكو، أدرجت فن الرسم على الماء (الإيبرو)، على لائحة التراث غير المادي لتركيا في نوفمبر / تشرين الثاني عام 2014.