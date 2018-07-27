ظواهر فلكية
الجمعة 27 يوليو 2018 23:49

بالصور.. القمر الدموي يهيمن على السماء في أطول خسوف في القرن 21

رويترز
وجه المهتمون بالنجوم والأجرام السماوية في أنحاء العالم أنظارهم إلى السماء مساء الجمعة لمشاهدة "القمر الدموي" وهو يدخل رويدا في ظل الأرض في أطول خسوف في القرن الحادي والعشرين.

 

ومن رأس الرجاء الصالح حتى الشرق الأوسط، ومن الكرملين إلى ميناء سيدني، شخصت أبصار الآلاف نحو السماء على أمل رؤية القمر الذي بدأ لونه في التحول إلى البرتقالي أو البني أو القرمزي لدى توغله في ظل الأرض.

 

وقالت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) إن الخسوف الكلي استغرق ساعة و42 دقيقة و57 ثانية، لكن سبقه وتلاه خسوف جزئي مما يعني أن القمر ظل ثلاث ساعات و54 دقيقة في الجزء المعتم من ظل الأرض.

وحدث الخسوف التام في الساعة 2022 بتوقيت غرينتش، وأمكن رؤيته في أوروبا وروسيا وأفريقيا والشرق الأوسط ومعظم أنحاء آسيا واستراليا.

في الوقت نفسه اقترب المريخ من الأرض أكثر مما حدث في عام 2003، لذلك شاهد بعض المتابعين ما بدا أنه نجم يتراوح لونه بين الأحمر والبرتقالي، والذي كان في الواقع الكوكب الأحمر (المريخ).

وكان هذا أطول خسوف كلي للقمر في القرن الحادي والعشرين حيث لن يحدث خسوف آخر لنفس الفترة الزمنية قبل القرن المقبل، وبالتحديد عام 2123.

المصدر
رويترز
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ظواهر فلكية
القمر الدامي
خسوف
ناسا

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