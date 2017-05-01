بالصور: العمال يحتفلون ويحتجون في يومهم العالمي

أحيا العالم الاثنين ذكرى عيد العمال وعمت التظاهرات والمسيرات عدة دول تحت مختلف الشعارات، حيث بدت في فرنسا تعبئة ضد المرشحين فيما تتخذ في فنزويلا تحديا للرئيس مادورو.

وفي الولايات المتحدة تقود نقابات عمالية وجماعات حقوقية تجمعات حاشدة بمناسبة عيد العمال في مدن بأنحاء الولايات المتحدة (الاثنين) يتوقع أن تكون نسبة الإقبال أكبر احتجاجا على سياسات ترمب.

ويقول نشطاء إنها قد تكون أكبر مظاهرات للمهاجرين منذ تنصيب ترمب في 20 من يناير/كانون الثاني. وتعتزم بعض الشركات التي يديرها مهاجرون إغلاق أبوابها لبعض الوقت أو طول اليوم احتجاجا على الإجراءات التي تتخذها الإدارة الأمريكية ضد المهاجرين الذين يعيشون في البلاد بشكل غير قانوني.

وقال خايمي كونتريراس نائب رئيس نقابة العمال بقطاع الخدمات (32 بي.جيه) التي تمثل عمال النظافة وغيرهم من عمال الخدمات العامة في 11 ولاية "بالنسبة لي تعد السياسات التي يحاول هذا الرئيس تطبيقها مهينة"، مضيفا أن أمريكا دولة مهاجرين وتفرقة الأسر المهاجرة عن بعضها بسبب وضعهم المتعلق بالهجرة يتنافى مع قيم الولايات المتحدة.

وفي نيويورك ستتوقف المراكز التجارية الصغيرة وخدمات سيارات الأجرة التي يديرها مهاجرون في مانهاتن خلال ساعات الذروة الصباحية بين السابعة والعاشرة صباحا بالتوقيت المحلي في احتجاج أشبه بالاحتجاجات التي نظمت خلال "يوم بلا مهاجرين".

وفي المساء يتوقع المنظمون أن يتجمع آلاف المتظاهرين في ميدان فولي بمانهاتن حيث ستنظم عروضا موسيقية وسيلقي نقابيون ومهاجرون يقيمون في البلاد بشكل غير مشروع كلمات.

وجرى تعزيز الإجراءات الأمنية في سياتل تحسبا لأي عبوات حارقة ومحتجين يحملون أسلحة بعد واقعة إطلاق رصاص في يناير/ كانون الثاني أمام موقع إحدى الفعاليات السياسية وحادث وقع خلال عيد العمال العام الماضي عندما ألقى محتج زجاجة مولوتوف دون أن يشعلها على الشرطة.

وفي فنزويلا، تتخذ التظاهرة التي دعت اليها المعارضة في ذكرى مرور شهر على بدء تعبئتها، شكل تحد للرئيس مادورو.

وفي اليونان، أحيت نقابات العمال مناسبة الأول من مايو / أيار بمسيرات وإضراب مدته 24 ساعة احتجاجا على تدابير التقشف الجديدة في مقابل استمرار تلقي القروض الدولية.

وفي إندونيسيا نظم الآلاف من العاملين في وحدة (فريبورت مكموران ) تجمعا حاشدا قرب منجمها في بابوا احتجاجا على تسريح عمال بسبب خلاف على العقود مع الحكومة.

وتمثل النقابة ثلث القوة العاملة وقوامها 32 ألف شخص وأرسلت مذكرة إلى فريبورت اليوم تهدد بالإضراب عن العمل في منجم جراسبيرج ثاني أكبر منجم للنحاس في العالم بداية من الأول من مايو/ أيار وحتى نهاية الشهر.

وسرحت فريبورت نحو عشرة بالمئة من قوتها العاملة وحذرت من أنها قد تسرح خمسة آلاف آخرين لإيقاف الخسائر مما أثار احتجاجات من العمال.

ونظمت نقابات العمال في العاصمة الروسية موسكو، احتجاجات بمناسبة يوم العمال العالمي، حيث تجمع

في الميدان الأحمر، وسط موسكو اجتمع نحو 130 ألف شخص للتعبير عن مطالبهم بهذه المناسبة.

ورفع المحتجون لافتات وأعلام بلادهم في أيديهم، إلى جانب بالونات مطلية بألوان علم روسيا، وطالبوا بتأمين ظروف عمل وحياة أفضل، فضلاً عن زيادة راوتبهم، وعدم رفع سن التقاعد.

وفي مدينة مزار شريف شمالي أفغانستان، نظمت نقابة بلخ للعمال، مسيرة في المدينة، بمناسبة يوم العمال، حيث طالب المحتجون حكومة بلادهم برفع رواتب العمال وتأمين الحماية لهم.