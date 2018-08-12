بالصور: "الصحة" تعلن نفاد علاج مرضى السرطان في غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، عن توقف خدماتها في العلاج الكيماوي لمرضى السرطان، بعد نفاده من المستشفيات والعيادات الصحية ومستودعات الأدوية.

وقالت الوزارة في مؤتمر لها (الأحد)، بمستشفى الرنتيسي التخصصي غربي غزة "نفاد 80 % من أدوية السرطان في غزة يجعل البروتوكولات العلاجية كافة غير قابلة للتطبيق".

وقال أشرف القدرة، الناطق باسم الوزارة، في بيان صحفي "توقف تقديم العلاج الكيماوي لمرضى السرطان في مستشفى الرنتيسي التخصصي؛ بسبب نفاده بالإضافة لنفاد (دواء) نيوبوجين (Neupogen) المستخدم لرفع المناعة لدى المرضى".

وأوضح القدرة أن ذلك "يضع حياة مئات المرضى في خطر حقيقي إن لم يتم إنهاء الأزمة الدوائية لهم بشكل فوري".

ونقل المركز الفلسطيني للإعلام عن مدير مستشفى الرنتيسي بغزة محمد أبو سلمية، قوله إن مرضى السرطان في غزة أمام وضع كارثي ومأساوي وخطير في ظل منعهم، من التوجه للعلاج إلى مستشفيات القدس، والداخل الفلسطيني، والضفة الغربية.

وأضاف "وزارة الصحة لديها علم بما يجري في غزة"، مشيرًا إلى تواصل المستشفى مع الوزارة بطرق مباشرة وغير مباشرة من أجل توريد الأدوية لغزة.

وحذر أبو سلمية أن المرضى أمام خيارين؛ إما انتشار المرض بشكل كبير، أو الوفاة، مؤكدًا أن الوضع كارثي وخطير.

وزارة الصحة في غزة تعلن توقف علاج مرضى السرطان (المركز الفلسطيني للإعلام)

يشار إلى أنه بلغ عدد مرضى الأورام من كبار السن 6100 مريض، و460 مريضًا من الأطفال يتلقون الرعاية الصحية في مستشفى الرنتيسي بغزة، إلى جانب وجود 1700 مريض أورام كبار في مستشفى غزة الأوربي بخانيونس.

وفي ظل النقص بالأدوية ونفاذ العديد منها، طالب مركز "حماية" لحقوق الإنسان، رئيس السلطة الفلسطينية، بإنهاء كافة الإجراءات المتخذة ضد غزة، وإنهاء كافة الأزمات المتعلقة بالقطاعات الإنسانية المختلفة، وعلى رأسها أزمة قطاع الصحة، حسب موقع "عرب 48".

كما دعا المركز حكومة الوفاق إلى اتخاذ التدابير الفورية اللازمة، لإنقاذ مئات المرضى، مطالبًا منظمة الصحة العالمية لسرعة التدخل لحل الأزمات المتعلقة بالقطاع الصحي، وإنهاء معاناة المرضى.

ويعد "مستشفى الرنتيسي التخصصي" المستشفى الوحيد الذي يعالج مرضى السرطان في القطاع. ‎

ويعاني قطاع غزة حاليًا من أزمات معيشية وإنسانية وصحية حادة، جراء مواصلة فرض حصار الاحتلال الإسرائيلي منذ 2007.