بالصور: الشرطة الإيطالية تصادر 4.5 مليون بيضة

ذكرت شرطة الأموال والجمارك الإيطالية أنه تمت مصادرة أكثر من 4.5 مليون من بيض عيد الفصح لاحتوائها على لعب أطفال أو دمى "خطيرة" أو لا تحمل ملصقات تتضمن معلومات أساسية للمستهلكين.

وقال بيان صادر عن الشرطة اليوم إن البضائع المصادرة المصنوعة في الشرق الأقصى على ما يبدو، تحمل ملصقات تنقصها بيانات بلد المنشأ وغيرها من البيانات التي تتطلبها تشريعات إيطاليا والاتحاد الأوربي، ومن بينها كتيبات التعليمات الخاصة باللعب.

وقالت شرطة الجمارك إنها قلقه بشدة حيال اللعب الكهربائية التي كانت سيئة الصناعة و"هشة للغاية" ولذا تمثل خطرا حقيقيا على المستهلكين " خاصة الأصغر سنا".

ونفذت عملية الشرطة التي يطلق عليها "عيد الفصح الآمن" في كوزنسا بإقليم كالابريا جنوبي البلاد.

وتم توجيه بلاغات للنيابة العامة بحق ستة أشخاص يمثلون الشركات التي شملتها عمليات المصادرة لإخضاعهم للتحقيقات الجنائية.