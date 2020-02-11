بالصور.. الثلوج تغطي بغداد للمرة الأولى منذ 12 عاما
وفي عام 2008، تساقطت الثلوج بشكل خفيف في بغداد وكانت المرة الأولى منذ نحو قرن من الزمن. لكن سكان المدينة أفادوا بأن الثلوج التي تجمعت اليوم فوق السيارات والأشجار وأسطح المباني كانت غير مسبوقة.
وأوقف السائقون سياراتهم بالقرب من حدائق غطتها الثلوج بالكامل وعمد بعضهم إلى التقاط الصور مع أطفالهم، بينما تدنت درجات الحرارة إلى الصفر. كما تساقطت الثلوج على مناطق أخرى في العراق، بينها كربلاء جنوب العاصمة.
وقال عامر الجابري مدير إعلام الأحوال الجوية العراقية "تساقط الثلوج قد يستمر حتى يوم غد الأربعاء في أجواء شديدة البرودة، ونتوقع انحسار الكتلة مساء الأربعاء وبعدها تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع"، حسبما نقلت عنه وكالة فرانس برس. وتابع أن "المنخفض الجوي جاء من أوربا".
وفي الموصل، غطت الثلوج شوارع المدينة القديمة التي دمرتها المعارك مع تنظيم الدولة.
كما غطت الثلوج خيام مئات آلاف النازحين الذين طردوا من منازلهم على أيدي التنظيم، وآلاف اللاجئين الهاربين من النزاع المسلح في سوريا المجاورة.
ويعاني العراق الذي يعتمد ثلث سكانه البالغ عددهم أربعين مليون نسمة على الزراعة، من جفاف مزمن. ويتطلع العراقيون إلى موسم زراعي مثمر هذا العام مع تساقط كميات كبيرة من الأمطار أعادت المياه إلى الأنهار التي جف بعضها.
🔴— طقس (@tqqs) February 11, 2020
فيديو
ثلوج تاريخية تسقط بكثافة على #بغداد #العراق
الثلاثاء ١٧-٦-١٤٤١هـ
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من منك أجمل ايها العراق— نَبَوًّخَذ نَصَرَ (@MB0Hr6hKICLwnyy) February 11, 2020
ثلوج العراقيين#ثلج_العراق pic.twitter.com/5AA2Rq0NXX
حين تزرع السعادة في قلب إنسان سيأتي يوم من يزرعها في قلبك ❤️#ثلوج_العراق pic.twitter.com/mybauMJSLW— إينـاس 🇮🇶 (@enas____11) February 11, 2020
كربلاء المقدسة💚— أميري علي ♥️ (@__hussaiin) February 11, 2020
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اللهم ارزقنا زيارة الحُسين..🤲🏻💔#كربلاء #ثلوج_العراق pic.twitter.com/pGnqVkGTnF