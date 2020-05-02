بالصور: الإسبان يعودون إلى الشارع بعد 48 يوما من العزل
وقال المستشار المالي ماركوس إبيتوا (42 عاما) الذي خرج لممارسة رياضة الركض في وسط مدريد "بالأمس كنت كطفل متحمس عشية عيد الميلاد. بعد هذه الأسابيع في العزل، كنت بحاجة للخروج والركض ورؤية الناس مجددا".
وقال إنه نهض باكرا خصيصا لهذا الأمر عند الساعة السابعة صباحا، في حين أنه كان يستغرق في الراحة أيام السبت، حين كانت الحانات والمطاعم لا تزال مفتوحة قبل سبعة أسابيع، بعد ليلة جمعة خارج المنزل.
بالقرب من ريتيرو، أحد أشهر المتنزهات في العاصمة، وهو ما زال مغلقا، خرج العديد من سكان مدريد للركض بالملابس الصيفية وفي بعض الأحيان عبر مجموعات. وكان شرطي بلدي يطلب منهم عبر مكبرات الصوت بالقرب من متحف برادو المغلق أيضا "رجاء الركض على الأرصفة".
توقف كثيرون لالتقاط صور السيلفي أمام بوابة الكالا التي وضعت عليها شارة سوداء علامة الحداد فيما تسبب الوباء في أكثر من ثمانية آلاف وفاة في منطقة مدريد من أصل 25 ألفا في كل أنحاء البلاد.
وبعدما السماح للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 14 عاما بالخروج من المنازل في 26 من أبريل/نيسان، خففت حكومة بيدرو سانشيز مجددا شروط العزل المفروضة منذ 14 مارس/آذار والتي كانت بين الأشد في العالم.
في السابق، لم يكن يسمح للإسبان بالخروج من منازلهم إلا للتوجه إلى العمل- إذا كان العمل عن بعد متعذرا- أو شراء المأكولات والتوجه إلى الصيدليات أو زيارة الطبيب أو لنزهة الكلب لفترة وجيزة. لكن النزهات والأنشطة الرياضية لا تزال مقيدة.