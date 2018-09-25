الثلاثاء 25 سبتمبر 2018 11:30
بالصور.. الأمم المتحدة تستقبل "طفلة نيوزيلندا الأولى"
حظيت رضيعة رئيسة وزراء نيوزيلندا بأول تجربة دبلوماسية، الإثنين، بمبنى الأمم المتحدة بمدينة نيويورك الأمريكية.
التفاصيل:
- أحضرت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن، ابنتها الرضيعة "نيف تي أروها أرديرن غايفورد" (ثلاثة أشهر)، إلى مقر الأمم المتحدة في وقت توافد فيه زعماء العالم على المبنى للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للمنظمة الدولية التي تنطلق فعالياتها الثلاثاء.
- جلس الأب كلارك غايفورد بين الحضور داخل قاعة الجمعية العامة مع صغيرته، بينما كانت زوجته رئيسة الوزراء تتحدث خلال قمة للسلام لتكريم ذكرى زعيم جنوب أفريقيا الراحل نيلسون مانديلا.
- نشر غايفورد صورة على موقع "تويتر" لبطاقة هوية الأمم المتحدة التي صممت خصيصًا للرضيعة، والتي كتب عليها "طفلة نيوزيلندا الأولى" وعليها صورة الصغيرة وهي ترتدي قبعة من الصوف.
- كتب غايفورد: "لأن الجميع على تويتر كانوا يطلبون رؤية هوية الأمم المتحدة الخاصة بنيف، قام الموظفون هنا بإعداد واحدة".
- أضاف: "كنت أتمنى لو أني التقطت صورة لنظرة الذهول على وجه وفد ياباني دخل قاعة اجتماعات أمس أثناء تغيير حفاضة. ستكون حكاية مثيرة في (عيد ميلادها) الحادي والعشرين".
- غاسيندا أرديرن هي أصغر من يشغل منصب رئيس وزراء نيوزيلندا، وأول من تأخذ إجازة وضع أثناء شغلها المنصب.
- قال ستيفان دوغاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة، إن المنظمة سعيدة لوجود الطفلة نيف في قاعة اجتماعات الجمعية العامة.
- أضاف: "رئيسة الوزراء أرديرن خير مثال على أنه ما من أحد يمكنه تمثيل بلده أفضل من أم عاملة. 5% فقط من زعماء العالم نساء، لذا نود أن نرحب بهن هنا قدر المستطاع".
- يذكر أن غاسيندا أرديرن (38 عاما) هي ثاني رئيسة حكومة تلد أثناء وجودها في المنصب، بعد الراحلة، بي نظير بوتو في باكستان، التي انجبت طفلة في عام 1990.
المصدر
وكالات
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