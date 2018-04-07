تركيا
السبت 7 أبريل 2018 22:18

بالصور: اصطدام ناقلة بقصر أثري في مضيق البوسفور بإسطنبول

ناقلة اصطدمت بقصر أثري في مضيق البوسفور بإسطنبول
ناقلة اصطدمت بقصر أثري في مضيق البوسفور بإسطنبول
رويترز
ذكرت محطة (سي.إن.إن ترك) أن ناقلة اصطدمت بقصر أثري على ضفة مضيق البوسفور في إسطنبول (السبت) بعد أن تعطلت معدات التوجيه فيها مما أدى لتوقف حركة المرور في المضيق من الاتجاهين.

وأضافت المحطة أن قوارب سحب وسفنا من خفر السواحل توجهت للمنطقة بعد اصطدام الناقلة التي ترفع علم مالطا، وتم سحب الناقلة نحو الشاطئ.

رويترز

ولم ترد تقارير عن سقوط ضحايا لكن اللقطات من موقع الاصطدام تظهر أضرارا بالغة لحقت بالقصر الأثري الساحلي الذي يقع تحت جسر السلطان محمد الفاتح، أحد الجسور الثلاثة بين الشطرين الأوربي والآسيوي من إسطنبول.

ويعود تاريخ القصر الذي اصطدمت به الناقلة إلى القرن الثامن عشر وتقام فيه حفلات زفاف وحفلات موسيقية وفقا لما ورد على موقع القصر على الإنترنت.

ومضيق البوسفور أحد أهم مضايق العالم لنقل النفط ويمر به أكثر من ثلاثة بالمئة من الإمدادات العالمية وتأتي غالبا من روسيا وبحر قزوين، وهو يمتد 17 ميلا ويربط البحر الأسود بالبحر المتوسط.

كما تمر بالمضيق سفن الحبوب القادمة من روسيا وقازاخستان إلى الأسواق العالمية.

رويترز

      

رويترز

  

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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إسطنبول
ناقلة
مضيق البسفور
قصر أثري
اصطدام ناقلة

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